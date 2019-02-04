Дружні стосунки: Хайден Панеттьєрі розповіла, як спілкується з Володимиром Кличком після розриву

Голлівудська акторка Хайден Панеттьєрі, яка скасувала заручини з українським боксером Володимиром Кличком, вперше прокоментувала їхні стосунки після розриву.

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати свої заручини ще у серпні 2018 року, а тільки через півроку акторка прокоментувала їхні відносини. Про це повідомляє видання US Weekly.

Читайте також: "Усім замовкнути, я роблю пропозицію": хлопець екс-нареченої Кличка жорстоко пожартував з Хайден

За її словами, колишні закохані досі спілкуються і залишаються друзями.

Ми як і раніше поважаємо один одного та підтримуємо дружні стосунки. Це не та ситуація, в яку часто потрапляють люди, вона абсолютно нова. Але я думаю, що ми виконали дійсно хорошу роботу. Всі ми допускаємо помилки,

– заявила вона.



Хайден Панеттьєрі і Володимир Кличко / eonline.com

Що відомо про розрив Кличка і Панеттьєрі?Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі раптово вирішили скасувати свої заручини. Згодом акторку вперше побачили у супроводі актора-початківця Брайана Хікерсона. Під час побачення чоловік обіймав Хайден та тримав її за руку.



Згодом стало відомо, що Панеттьєрі виставила на продаж будинок в Нешвіллі, в якому вона жила з Володимиром Кличком. Мама акторки прокоментувала ситуацію, зазначивши, що її донька переживає нелегкі часи та зараз потребує перерви. Варто зазначити, що Хайден вирішила відпочити і від своєї маленької доньки – 3-річна Кайя-Євдокія наразі живе з Володимиром Кличком.