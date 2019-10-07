"Друзі" через 25 років: актори, які зіграли Моніку, Рейчел і Джої, показали спільне сефлі

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Серіал "Друзі"
Серіал "Друзі" / Instagram / @courteneycoxofficial

Легендарний серіал "Друзі" вперше з'явився на телеекранах 25 років тому. З того часу він став популярним для багатьох людей і досі не втрачає своєї актуальності. Акторка, яка зіграла Моніку, Кортні Кокс зворушила прихильників у мережі спільним селфі зі своїми колегами.

Кортні Кокс опублікувала фото з Меттом Лебланом (Джої) і Дженніфер Еністон (Рейчел) на своїй сторінці в інстаграмі.

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Відомо, що Кортні і Дженніфер добре спілкуються у реальному житті, відтак часто з'являються на різних заходах разом. Цього разу акторки зробили ще більший сюрприз прихильникам, зустрівшися з виконавцем ролі Джої.

"Рідкісний вечір, і він мені дуже подобається", – прокоментувала зустріч з друзями актриса.


Метт Леблан, Дженніфер Еністон і Кортні Кокс / Instagram / @courteneycoxofficial

Також у червні Кортні Кокс відсвяткувала свій день народження, гостями якого стали Дженніфер Еністон і Ліза Кудров, яка зіграла Фібі у серіалі.

"Як мені пощастило відзначити день народження з вами! Я люблю вас, дівчатка. Дуже сильно!" – додала у підписі виконавиця ролі Моніки.


Ліза Кудров, Кортні Кокс і Дженніфер Еністон / Instagram / @courteneycoxofficial

Що відомо про серіал "Друзі"?Серіал "Друзі" отримав чималу популярність у 90-их. Однак і досі кіномани із задоволенням переглядають кумедні епізоди про Джої, Чендлера, Роса, Рейчел, Моніку та Фіббі.

За сюжетом, всі друзі живуть у Нью-Йорку та, як жителів мегаполісу, їх цікавлять декілька питань: де взяти гроші, як знайти своє місце в житті, де шукати своє кохання і як встигнути вчасно внести орендну плату за квартиру. Відтак головні герої серіалу потрапляють у курйозні ситуації, розважаються, закохуються і втрачають коханих, змінюють роботу та смакують каву в улюбленій кав'ярні поряд із домом. Кумедні історії "Друзів" підкорили світ, а остання серія, яка вийшла у травні 2004 року, розчулила всіх прихильників серіалу.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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