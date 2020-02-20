24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Друзі Гейден Панеттьєрі занепокоєні безпекою зірки після нападу бойфренда

- Читать новость на русском
Гейден Панеттьєрі / Instagram / @haydenspanettiere

Браян Гікерсон вдруге напав на голлівудську акторку в День закоханих. За домашнє насилля він потрапив за ґрати. Проте близьке оточення Гейден Панеттьєрі не на жарт занепокоєне її безпекою, адже такий союз може закінчитися для дівчини трагічно.

хДрузі та рідні американської акторки переконані, що арешт її бойфренда Браяна Гікерсона жодним чином не убезпечить дівчину від повторних нападів агресивного обранця. Він повпливав на її стосунки з рідними та близькими, адже Гейден, засліплена коханням, не може відпустити кривдника. 

Важливо: Гейден Панеттьєрі вдруге стала жертвою насилля: бойфренда акторки заарештували

Як повідомляє видання Us Weekly, життя Гейден Панеттьєрі цілком змінилося після того, як вона розпочала романтичні стосунки з рієлтором та актором-початківцем Браяном Гікерсоном восени 2018 року. 

Гейден в небезпеці з Брайаном. Додайте до цього проблеми зі здоров'ям через зловживання алкоголем і трагічної втрати не уникнути, якщо вона продовжить стосунки з ним,
– розповіли друзі акторки. 

Нагадаємо, що 14 лютого у приватному будинку в Каліфорнії між парою розгорівся конфлікт. Браян Гікерсон напав на кохану, залишивши на її тілі чимало ударів. Правоохоронці зафіксували побої та заарештували молодика за домашнє насилля.

Проте близькі акторки переймаються тим, що навіть повторна фізична агресія не в силах змінити ставлення Гейден Панеттьєрі до свого обранця: "Не звинувачуйте жертву. Вона сумно закохалася в чоловіка, який б'є жінок. Він жорстокий, але неймовірно чарівний. Навряд чи цього буде достатньо, щоб Гейден назавжди порвала з ним". 


Гейден Панеттьєрі з коханим-насильником Браяном Гікерсоном / Daily Mail 

Перший напад на Гейден Панеттьєрі відбувся 2 травня 2019 року. Після відпочинку з друзями пара мала суперечку, тому передчасно покинула бар і вирушила до свого будинку. На ґанку чоловік почав бити акторку та затягнув її до дому. Зірку намагалась сховатись від свого обранця. На її шиї виявили синці, що свідчило про те, що Браян Гікерсон із силою душив жінку. З численними травмами її доправили до лікарні. Та вже наступного дня після арешту Браян Гікерсон вийшов на волю. Вже у листопаді пара все ж відновила роман.

Тарифи на воду у 2020 році: скільки платитимуть українці
сьогодні
Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Гейден Панеттьєрі Скандал LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
19 лютого 16:00 10 фільмів про війну, які варто переглянути
Марта Вересюк
19 лютого 14:06 Правила життя видатного модельєра Карла Лагерфельда: найкращі цитати про моду, красу та жінок
Юлія Турелик
19 лютого 13:35 Рік з дня смерті Карла Лагерфельда: що відомо про знаменитого дизайнера бренду Chanel
Юлія Михайлова
19 лютого 12:16 British Awards 2020: якими вбраннями дивували зірки на червоній доріжці
Юлія Михайлова
18 лютого 15:13 Кого ви бачите переможцем у фіналі Нацвідбору Євробачення-2020: опитування
Уляна Журба
Новини
Більше новин
Залиште відгук