Друзі Гейден Панеттьєрі занепокоєні безпекою зірки після нападу бойфренда

Браян Гікерсон вдруге напав на голлівудську акторку в День закоханих. За домашнє насилля він потрапив за ґрати. Проте близьке оточення Гейден Панеттьєрі не на жарт занепокоєне її безпекою, адже такий союз може закінчитися для дівчини трагічно.

хДрузі та рідні американської акторки переконані, що арешт її бойфренда Браяна Гікерсона жодним чином не убезпечить дівчину від повторних нападів агресивного обранця. Він повпливав на її стосунки з рідними та близькими, адже Гейден, засліплена коханням, не може відпустити кривдника.

Важливо: Гейден Панеттьєрі вдруге стала жертвою насилля: бойфренда акторки заарештували

Як повідомляє видання Us Weekly, життя Гейден Панеттьєрі цілком змінилося після того, як вона розпочала романтичні стосунки з рієлтором та актором-початківцем Браяном Гікерсоном восени 2018 року.

Гейден в небезпеці з Брайаном. Додайте до цього проблеми зі здоров'ям через зловживання алкоголем і трагічної втрати не уникнути, якщо вона продовжить стосунки з ним,

– розповіли друзі акторки.

Нагадаємо, що 14 лютого у приватному будинку в Каліфорнії між парою розгорівся конфлікт. Браян Гікерсон напав на кохану, залишивши на її тілі чимало ударів. Правоохоронці зафіксували побої та заарештували молодика за домашнє насилля.

Проте близькі акторки переймаються тим, що навіть повторна фізична агресія не в силах змінити ставлення Гейден Панеттьєрі до свого обранця: "Не звинувачуйте жертву. Вона сумно закохалася в чоловіка, який б'є жінок. Він жорстокий, але неймовірно чарівний. Навряд чи цього буде достатньо, щоб Гейден назавжди порвала з ним".



Гейден Панеттьєрі з коханим-насильником Браяном Гікерсоном / Daily Mail

Перший напад на Гейден Панеттьєрі відбувся 2 травня 2019 року. Після відпочинку з друзями пара мала суперечку, тому передчасно покинула бар і вирушила до свого будинку. На ґанку чоловік почав бити акторку та затягнув її до дому. Зірку намагалась сховатись від свого обранця. На її шиї виявили синці, що свідчило про те, що Браян Гікерсон із силою душив жінку. З численними травмами її доправили до лікарні. Та вже наступного дня після арешту Браян Гікерсон вийшов на волю. Вже у листопаді пара все ж відновила роман .