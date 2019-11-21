Друзі Кріштіану Роналду спростували чутки про таємне весілля, – ЗМІ

20 листопада чи не всі світові ЗМІ написали про таємне весілля одного з найуспішніших футболістів сучасності Кріштіану Роналду. Однак друзі спортсмена переконують, що насправді він продовжує жити з Джорджиною Родрігес та не поспішає узаконювати стосунки.

Як повідомляє The Daily Mail, інформація про таємне весілля Кріштіану Роналду та його 25-річної коханої Джорджини Родрігес – фейк. Після того, як чи не всі видання написали про шлюб зіркової пари, а у мережі розпочались дискусії про деталі церемонії, друзі футболіста вирішили втрутитись. Вони спростували чутки, заявивши, що Роналду і досі залишається холостяком.

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Ймовірно, чутки про таємну церемонію в Марокко спричинив коментар Кріштіану Роналду про майбутнє весілля. Футболіст заявив, що колись неодмінно піде до вівтаря з Джорджиною, однак не вказав чіткої дати.

Звісно, я кохаю її. Одного дня ми точно одружимось. Це ж мама моїх дітей. А чому б і ні? Вона мій друг, ми часто обговорюємо важливі для нас теми. Я відкриваю їй серце, як і вона мені,

– зазначив Роналду.

Після цього у всіх ЗМІ з'явилась інформація, поширена італійським виданням Novella 2000. За даними журналістів, Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду одружились ще у серпні 2019 року. Пара вирішила не влаштовувати гучного свята, адже модель так не змогла налагодити дружні стосунки з матір'ю спортсмена. Тому зірки вирушили у Марокко, де без будь-якого галасу та камер обмінялись клятвами.

Що відомо про роман Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес?Пара почала зустрічатись ще у 2016 році. Тоді стосунки Кріштіану Роналду та моделі Джорджини Родрігес вважали недовготривалими, адже футболіст завершив роман із Іриною Шейк та заявляв, що ще має почуття до неї. Інсайдери західних ЗМІ стверджували, що спортсмен не прагне мати сім'ю і дітей, тому саме це стало причиною раптового розриву стосунків із Шейк.



Однак попри всі прогнози і заяви Роналду продовжує жити із Джорджиною. Пара виховує 4 дітей: 9-річного Кріштіану-молодшого, 2-річних близнюків Єву і Матео, яких їм народила сурогатна мама, а також 2-річну Алану, яку спортсмену народила Родрігес. Водночас всі прихильники пари очікують, коли ж зіркові батьки наважаться піти до вівтаря.