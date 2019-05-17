Друзі Меган Маркл відреагували на чутки про її норовливий характер

Поки у британських ЗМІ показують навіть найменші інциденти, які виникають навколо герцогині Сассекської, друзі Меган Маркл стають на її захист. За їхніми словами, екс-акторка далеко не така, як про неї пишуть журналісти.

Після звільнення кількох працівників Букінгемського палацу через нестерпний характер та витівки Меган Маркл, у британських ЗМІ все більше почали звертати увагу на інциденти, що виникають довкола дружини принца Гаррі. І хоч на публіці герцоги Сассекські демонструють ідилію, інсайдери стверджують, що норовлива американка має чимало конфліктів.

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Спростувати ці чутки взялись друзі та екс-колеги Меган Маркл, передає Entertaiment Tonight. Так, в ефірі одного з американських телеканалів візажист Деніел Мартін навіть розплакався, коли порушив тему цькування його подруги у ЗМІ.

У цих історіях немає правди. Вони – про іншу людину. За всі роки, що я знаю Меган, за багато років роботи з нею вона ніколи не будувала з себе діву. Ніколи! Я знаю її дуже добре. Вона не заслуговує того негативу в пресі, який був спрямований на неї,

– заявив Деніел Мартін.

Такої ж думки і телеведуча Гейл Кінг. Вона була однією із запрошених гостей на baby shower, тому не з чуток знає, якою є Меган Маркл поза камерою.

"Меган труїли в британській пресі. Хочеться дати слово її друзям, які були присутні на весіллі. Вони не намагаються захистити її, а лише хочуть показати іншу сторону, приховану від публіки... Меган і Гаррі дуже сильні і одностайні, а дитина лише робить їх союз міцнішим", – запевнила ведуча.

Як відомо, 34-річний британський принц Гаррі і 37-річна Меган Маркл вперше стали батьками 6 травня. Новонародженого сина подружжя назвало Арчі Харрісоном. Щасливі батьки показала свого первістка громадськості, зачарувавши світ милими кадрами та розповіддю про малюка.