Офіційно: "Друзі" повертаються на екрани

У 25 річницю з дня запуску "Друзів" тепер у же офіційно стало відомим, що актори серіалу об’єднаються для зйомок у спеціальному епізоді. Виходитиме він у США на новому стрімінговому сервісі від HBO – HBO Max.

Про своє об’єднання актори серіалу "Друзі" почали писати один за одним у соцмережах з однаковим підписом "Це стається!"

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Крім того, про запуск спеціального епізоду оголосили у WarnerMedia – він є власником HBO. Продюсери обіцяють залучити увесь оригінальний акторський склад. Зокрема, вже відомо про участь Кортні Кокс, Дженніфер Еністон, Лайзи Кудроу, Метта Лебланка, Метью Перрі та Девіда Швіммера, передає видання Deadline.

Поки невідомо, про що буде спеціальний епізод і як він називатиметься. Проте вже є точна дата його виходу – травень 2020 року.

Режисером шоу стане Бен Уінстон, а продюсувати його будуть компанії Fulwell 73 і Warner Bros. Unscripted & Alternative Television. Також до проєкту мають долучитися творці серіалу "Друзів" Кевін Брайт, Марта Кауффман і Девід Крейн.

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