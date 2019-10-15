"Друзі" разом: Дженніфер Еністон опублікувала селфі з акторами серіалу

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон змінила своє рішення та створила інстаграм-сторінку. Перший допис був дуже символічним: з нагоди 25-річчя серіалу "Друзі" вона розмістила спільне селфі зі своїми колегами.

Як відомо, Дженніфер Еністон в одному з інтерв'ю пояснила, що не має наміру долучатись до соціальних мереж. Блоги вона назвала "злом, в якому процвітає нарцисизм". Що змусило акторку змінити свою думку, наразі невідомо, однак в інстаграм з'явився її дебютний акаунт. Всього за кілька хвилин за блогом Дженніфер Еністон почали стежити понад 200 тисяч користувачів мережі, а сама сторінка отримала знак верифікації.

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Не забарився і перший допис голлівудської знаменитості. Дженніфер Еністон показала спільне фото з колегами по серіалу "Друзі", зроблене під час чергової зустрічі. На кадрі видно Кортні Кокс, Лізу Кудроу, Метта Леблана, Девіда Швіммера. Окрім цього, до акторів долучився і Меттью Перрі, який тривалий час бореться з депресію та влітку нажахав прихильників своїм неохайними виглядом.

Тепер ми ще й інстаграм-друзі! Привіт, Insrtagram, – написала Дженніфер Еністон.

Ймовірно, на створення інстаграм-сторінки акторку надихнула її подруга і колега Кортні Кокс. Зірка серіалу "Друзі" давно веде свій акаунт та є успішним блогером. Днями вона опублікувала подібне фото з Меттом Лебланом, яке викликало ажіотаж серед прихильників. Улюблені "Друзі" потрапили до всіх світових ЗМІ, а світлину поширили тисячі людей.

Що відомо про серіал "Друзі"?Серіал "Друзі" отримав шалену популярність у 90-их та і досі може похизуватись успіхом. Все тому, що тисячі кіноманів у всьому світі залюбки переглядають кумедні історії про Джої, Чендлера, Роса, Рейчел, Моніку та Фіббі.



У центрі сюжету – життя звичайних американців, які тільки починають доросле життя. Вони, як і всі жителі Нью-Йорка, шукають відповіді на питання: де взяти гроші, як знайти своє місце в житті, де шукати своє кохання і як встигнути вчасно внести орендну плату за квартиру. Чимало людей впізнавали у "Друзях" себе, тому ситком мав приголомшливу популярність.



У вересні 2019 року серіал відзначив 25-річчя з виходу першого епізоду. З цієї нагоди у світі відбулось десятки подій, присвячених до ювілею. Так, у Нью-Йорку відкрили музей з експонатами, взятими зі знімального майданчика "Друзі", а дизайнер Ральф Лорен випустив особливу колекцію.