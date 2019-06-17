"Друзі" знову разом: Кортні Кокс відсвяткувала 55-річчя з колегами по серіалу
Легендарний серіал "Друзі" навіть через 15 років не втратив своєї популярності. Його досі переглядають тисячі кіноманів, які із захопленням стежать не тільки за новинами про ймовірне продовження кінострічки, але й за головними акторами. Так, днями зірки "Друзі" зачарували мережу спільним знімком, зробленим на дні народженні Кортні Кокс.
Святкування 55-річчя акторки відбулось у неділю, 16 червня. На святковий захід, який пройшов у маєтку Кортні Кокс, прийшли найближчі друзі знаменитості, серед яких – її колеги по серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон та Ліза Кудров.
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"Як мені пощастило відзначити день народження з вами! Я люблю вас, дівчатка. Дуже сильно!" – прокоментувала чуттєву зустріч Кортні Кокс.
У коментарях до фото чимало прихильників серіалу "Друзі" висловили сподівання, що автори кінострічки все ж дознімуть продовження відомої історії. Про перезапуск кінострічки вже кілька років говорять у ЗМІ. За словами Дженніфер Еністон, вона готова вкотре постати на телеекранах в образі Рейчел Грін. Підтримують таку ідею і Ліза Кадров та Кортні Кокс. А от чоловічий склад серіалу проти такої ідеї.
Всі дівчатка з радістю погодились зняти епізод з возз’єднанням. Однак, на відміну від нас, колеги-чоловіки не дуже зраділи такій ініціативі. Тому ми вирішили просто зробити римейк на серіал в стилі "Золотих дівчаток", в якому ми будемо старі і на візках,
– пожартувала Дженніфер Еністон.
Нещодавно Марта Кауффман – творець серіалу "Друзі" – заявила, що кіноманам не варто очікувати на продовження історії. За її словами, кінострічка має логічне завершення, відтак не слід "робити серію розчарувань".
"Є кілька причин. По-перше, шоу про той час, коли твої друзі – твоя сім'я. Зараз не той час. Якщо ми зберемо шість акторів знову, серце шоу зникне. По-друге, неясно, наскільки це буде позитивним. Людям подобається те, що вже завершилося, і треба залишити все так, як є, а не робити серію розчарувань", – поділилася Марта Кауффман.
Що відомо про серіал "Друзі"?Серіал "Друзі" отримав чималу популярність у 90-их. Однак і досі кіномани із задоволенням переглядають кумедні епізоди про Джої, Чендлера, Роса, Рейчел, Моніку та Фіббі.
За сюжетом, всі друзі живуть у Нью-Йорку та, як жителів мегаполісу, їх цікавлять декілька питань: де взяти гроші, як знайти своє місце в житті, де шукати своє кохання і як встигнути вчасно внести орендну плату за квартиру. Відтак головні герої серіалу потрапляють у курйозні ситуації, розважаються, закохуються і втрачають коханих, змінюють роботу та смакують каву в улюбленій кав'ярні поряд із домом. Кумедні історії "Друзів" підкорили світ, а остання серія, яка вийшла у травні 2004 року, розчулила всіх прихильників серіалу.
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