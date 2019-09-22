"Друзям" – 25 років: таємниці культового серіалу, яких ви могли не знати

Знаменитий серіал "Друзі" святкує 25-річчя з дня виходу першої серії. Щороку кількість прихильників ситкому збільшується, а репліки головних героїв стають ледь не крилатими. Які секрети могли залишитись за лаштунками та чому серіал отримав такий шалений успіх – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Мабуть, у світі не знайдеться кіномана, який не переглянув хоча б один епізод серіалу "Друзі". Та як тільки людина знайомиться з головними персонажами – запальною модницею Рейчел, дивакуватою Фібі, педантичною Монікою, гумористом Чендлером, науковцем Росом та ловеласом Джої – одразу ж стає їхніми прихильниками.

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Акторський склад міг бути зовсім іншим

Як виявилось, знайомі всім герої могли мати зовсім інший вигляд, адже на кастинги телепроєкту прийшли понад 1000 акторів-початківців, які мріяли отримати бажану роль. Для них влаштували справжні випробування, які були під силу не всім. Та після кількох тижнів прослуховувань, продюсери серіалу "Друзі" визначились із головними кандидатами.

Так, Кортні Кокс повинна була перевтілитись у Рейчел. Водночас Дженніфер Еністон затвердили на роль любительки правил Моніки. Однак на перших же репетиціях продюсери зрозуміли, що варто внести зміни. Та і сама Кортні Кокс зізналась, що навіть під час прочитання сценарію персонаж Моніки Геллер був для неї ближчим.

Дивакувату музикантку Фібі могла зіграти популярна телеведуча Еллен Дедженерес. Проте вона відмовилась від запропонованої ролі, надавши перевагу своїм телевізійним програмам. Саме це допомогло харизматичній Лізі Кудров отримати роль у серіалі. Та і в Меттью Перрі були гідні конкуренти — актори Джон Фавро і Джон Крайєр.

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А от знаменитий Метт Леблан, в якого були закохані мільйони прихильниць, міг взагалі не потрапити до ситкому. Його затвердили на роль Джої Тріббіані після шести проб. Тоді ще невідомий актор був у розпачі, адже на проживання в Каліфорнії він витратив ледь не всі гроші, а на час підписання контракту з NBC в його гаманці залишались менше 20 доларів.



Джої Тріббіані з серіалу "Друзі" / Фото: The Independent

Єдиним, кому не варто було переживати за участь у серіалі – це Девіду Швіммеру. Роль Роса Геллера була написана спеціально для нього.

Серіал "Друзі" написали справжні друзі

Культовий серіал написали справжні друзі – сценаристи і продюсери Девід Крейн і Марта Кауффман. Вони вчились в одному університеті та після отримання дипломів продовжили спілкуватись. Під час спільного відпочинку Девід і Марта подумали, що чудово б було показати дружбу звичайних американців у фільмі. Така ідея сподобалась представникам каналу NBC, які замовили пілотні серії.

Та якщо ідея ситкому зародилась дуже швидко, то її втілення розтягнулось на кілька місяців. Першопочатково автори "Друзів" хотіли назвати серіал "Кафе "Безсоння", згодом – "Друзі, як ми" та "Шестеро одинаків". І тільки перед стартом зйомок серіал отримав назву Friends.

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Окрім цього, всі події серіалу мали б відбуватись не у легендарній кав'ярні Central Perk, а у забігайлівці з фаст-фудом. Причиною такого рішення був вік акторів, який значно перевищував їхніх персонажів. На думку продюсерів, глядачі не повірили б, що головні герої тільки завершили навчання та шукають себе у житті, адже їх зіграли майже 30-річні актори. Однак авторам сюжету все ж вдалось переконати продюсерів у зворотному.



Скільки років було акторам серіалу "Друзі" на початку зйомок

Все починалося з Лас-Вегаса

За кілька днів до початку створення першого епізоду серіалу "Друзі" продюсери відвезли всіх акторів до Лас-Вегаса. На це було кілька причин: вони хотіли, щоб їхня дружба виглядала реалістичніше на екрані. Окрім цього, вже тоді проєкту обіцяли шалену славу, тому це була остання можливість маловідомим акторам відпочити без зайвої уваги громадськості та ЗМІ.

Це ваш останній шанс поїхати кудись анонімно. Як тільки шоу вийде в ефір, ви, друзі, ніколи не зможете кудись поїхати без переслідувань прихильників,

– згадав свої слова в одному з інтерв'ю Девід Крейн.



Актори серіалу "Друзі" поїхали до Лас-Вегаса / Фото: Flipkart

За кілька років головні герої повернулись у той же готель, де вони відпочивали. Саме там відзняли випадкове весілля Роса і Рейчел.

Нью-Йорк без Нью-Йорка

Хоч дія фільму відбувається у Нью-Йорку, жоден епізод не знімали у цьому місті. Заставки, які з'являються у перерві між подіями, знімали окремо на Манхеттені та вулицях мегаполісу. А от актори відіграли свої ролі у павільйоні компанії Warner Brothers. Саме там облаштували кімнати головних героїв та кав'ярню. Навіть знаменитий фонтан, у якому танцювали актори, був частиною декорацій.

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Окрім цього, зйомки проходили перед 300 глядачами, тому закадровий сміх був справжнім. Тільки драматичні сцени знімали без публіки, оскільки продюсери хотіли зберегти інтригу та уникнути зливу інформації в ЗМІ.

Це був такий собі тест, перевірка, щоб зрозуміти, як сприймають наших героїв, чи спрацьовують жарти, та й чи загалом наша історія цікава комусь. Але це було чудово, бо ми по-іншому грали перед глядачами, більш емоційно,

– розповів Метт Леблан, який грав Джої.

Справжня герцогиня в серіалі та голлівудські зірки

Мало кому відомо, що в одному з епізодів серіалу "Друзі" зіграла справжня британська герцогиня. Сталось це у Великобританії, коли головні герої вирушили на чергове весілля Роса до Лондона. Саме там під час прогулянки Джої та Чендлер начебто випадково зустріли герцогиню Йоркську Сару Фергюсон та зробили із нею селфі. Окрім цього, в епізоді ситкому зіграв і мільйонер Річард Бренсон.



Сара Фергюсон і Річард Бренсон у серіалі "Друзі" / Кадри з серіалу

Чимало голлівудських акторів також долучились до створення серіалу "Друзі". Так, у проєкті можна побачити Бреда Пітта, Джулію Робертс, Джорджа Клуні, Алека Болдуіна, Вайнону Райдер, Х'ю Лорі, Дені Де Віто, Пола Радда та інших. Та якщо кожна зірка отримала гонорар за свою роботу, то Брюс Вілліс, який зіграв роль бойфренда Рейчал Грін, зробив це без винагороди. Річ у тім, що він програв парі Меттью Перрі (Чендлер) та віддав всі гроші на благодійність.

Сюжет серіалу часто змінювали

Сценарій серіалу "Друзі" десятки разів переписували. Автори проєкту дивились, як реагує публіка на події в житті головних героїв та відштовхувались від вподобань глядачів. До прикладу, спершу Чендлер Бінг мав бути геєм, тому в першій серії він зізнається, що не проти мати нетрадиційну орієнтацію.

Також, за першим задумом, головною парою мали стати Джої та Моніка, оскільки саме їх вважали найсексуальнішими героями. А от між Росом та Рейчел взагалі не мало бути жодного роману, але пара настільки сподобалась глядачам, що сценаристи вирішили навіть їх одружити.

Фібі взагалі повинна була стати другорядним персонажем, однак її репліки почали переповідати в мережі, а пісні – наспівувати на вулицях. Тому після перших епізодів їй дали більше сцен. Сама ж Ліза Кудров, яка зіграла цю героїню, згодом зізналась, що вона була в захваті від Фібі, однак ненавиділа грати на гітарі. Акторка вивчила всього кілька акордів, які допомогли їй зіграти пісню Smelly Cat, яка стала улюбленою для багатьох кіноманів.

Як всі герої серіалу "Друзі" заспівали пісню Smelly Cat: дивіться відео

Не менш цікавою виявилась історія персонажа Гантера. Актора для цієї ролі підбирали за головним критерієм: він повинен був уміти працювати з кавовим апаратом. Тому на роль затвердили актора театру Джеймса Майкла Тайлера, який на той час підпрацьовував баристою.

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Як виявилось, це не всі секрети, приховані за роллю Гантера. У серіалі він має коротке світле волосся, однак у житті Джеймс Майкл Тайлер – шатен. Перед першими зйомками актор допомагав другу-перукарю з екзаменом та випадково висвітлив волосся. Авторам це настільки сподобалось, що упродовж 10 сезонів Джеймсу довелось підтримувати цей імідж.



Гантер із серіалу "Друзі" / Фото: Izum

В інтерв'ю The New York Times актори серіалу "Друзі" зізнались, що зйомки фінального сезону були для них найважчими. Спершу Дженніфер Еністон не погоджувалась продовжувати участь у проєкті, однак вона вже настільки полюбила свою героїню Рейчел, що не хотіла залишати її історію незавершеною. Також нелегко зйомки давались і Кортні Кокс, яка в останніх епізодах не змогла приховати свою справжню вагітність. Тому завжди струнка Моніка в заключних серіях носить об'ємний одяг.



Кортні Кокс була вагітна на зйомках останнього сезону / Фото: Quora

Насправді серіал "Друзі" став справжньою знахідкою для всіх любителів комедії. З роками ситком не втрачає своєї популярності тому, що його сюжет дуже близький кожному глядачу. І хоч експерти знаходять кіноляпи в серіалі та прискіпливо оцінюють роботу режисера, однак від цього любов глядача до "Друзів" не змінюється.

Мабуть, ще більшої симпатії ситком отримує завдяки тому, що головні актори і досі підтримують дружні стосунки. Так, як і перед кожним днем зйомок, Дженніфер Еністон, Ліза Кудров, Кортні Кокс, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер обіймаються при зустрічі, не приховуючи своїх теплих стосунків. І хоч не у всіх "Друзів" життя склалось, як в голлівудській кінострічці, актори все ж підтримують одне одного.