ДТП з Єфремовим: у справі з'явився четвертий потерпілий

Судовий процес у справі трагічної ДТП продовжується й лише набирає обертів. Зараз на компенсацію від актора Михайла Єфремова можуть претендувати четверо потерпілих. Останнім з них став молодший син Сергія Захарова від цивільного шлюбу.

Як інформує телеграм-канал Mash, у справі російського актора Михайла Єфремова з'явився четвертий потерпілий. Ним став молодший син водія фургона Сергія Захарова Валерій. Хлопець народився у цивільному шлюбі загиблого з дружиною Іриною.

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Варто зазначити, що раніше у справі фігурувало лише троє потерпілих – брат, його дружина та старший син. А от матері Валерія Ірині, з якою Сергій Захаров прожив 22 роки без офіційного укладання шлюбу, такого статусу не присвоїли.

Що відомо про ДТП з Єфремовим?

Аварію спричинив відомий актор ввечері 8 червня у районі Смоленської площі в Москві. Він вилетів на зустрічну смугу і врізався у фургон доставки продуктів, за кермом якого перебував 57-річний Сергій Захаров. Чоловік помер у лікарні на ранок після трагічної ДТП.

Медичне обстеження показало, що в крові Єфремова був алкоголь. Він не заперечує свою вину й запевняє, що готовий відбути покарання, яке може становити до 12 років позбавлення волі. Актору обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 серпня.