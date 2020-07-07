Британська співачка албанського походження Дуа Ліпа наслідувала пікантний тренд 2019-2020-х років і одягнула для відпочинку крихітний бюстгальтер і трусики. Купальник ледь прикривав інтимні зони співачки, але точно додавав впевненості перед підписниками.

24-річна артистка разом зі своїм коханим Анваром Хадідом, який є рідним братом знаменитих сестер-моделей Джіджі та Белли Хадід, відправилась на відпочинок на острів Сент-Люсія. Він розташований у східній частині Карибського моря, тому парі не довелось далеко летіти від США в умовах пандемії коронавірусу.

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Після кількох місяців перебування у "чотирьох стін" пара нарешті вибралась у райський куточок, щоб позасмагати та набратись вражень. Пара подорожує островом та насолоджується компанією одне одного.

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Але фотографії, які з'явились на інстаграм-сторінці Дуа Ліпи, не на жарт розбурхали мережу, адже на них вона продемонструвала усі свої принади. Виконавиця одягнула на пляж роздільні купальники маленького розміру, які ледь приховували її груди та інтимну зону.

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Лише на знімках можна побачити, що вона змінила 5 купальників – чорного, салатового, фіолетового та червоного кольорів, а також один у трьох кольорах, але насправді їх може бути набагато більше. Вони підкреслили спокусливі форми зірки, вигідно виділяючи її пружні груди, сідниці та сталевий прес.

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