Дуа Ліпа похизувалася засмагою в білому купальнику: фото

Популярна британська співачка албанського походження Дуа Ліпа, яка 22 серпня відзначила своє 24-річчя, показала шанувальникам у мережі стильні знімки в бікіні після святкування дня народження.

Дуа Ліпа, яка офіційно цього місяця підтвердила свій роман з братом сестер Хадід Анваром, опублікувала нові знімки на сторінці в Instagram.

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На світлинах співачка позує з двома подругами у яскравих купальниках. На зірці – бікіні молочного кольору з колекції Hunza G, вартість якого складає близько 200 доларів.

Доповнили образ артистки, за якою в мережі стежать 33,6 мільйона підписників, хустка на волоссі і сонцезахисні окуляри в актуальній для цього літа оправі. Дуа Ліпа продемонструвала струнку фігуру та звабливу засмагу, що була ідеально підкреслена контрастним купальником.



Дуа Ліпа / Instagram / @dualipa



Дуа Ліпа / Instagram / @dualipa



Дуа Ліпа / Instagram / @dualipa

Напередодні співачка вже показувала прихильників яскраві знімки зі святкування дня народження. Для вечірки Дуа Ліпа одягнула чорне плаття-міні з великими блискучими губами червоного кольору.