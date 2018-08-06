Дуа Ліпа показала фігуру в сексуальному міні від українського бренду: яскраві фото

Все більше зірок світового рівня обирають вбрання від українських дизайнерів. Британська співачка албанського походження Дуа Ліпа теж потрапила в список, засвітившись у яскравій сукні на своєму концерті.

Україна робить чималі успіхи в модній індустрії. Доказом цього є знімки зірок зі світовими іменами у вбраннях від українських брендів.

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Нещодавно у шерстяному пальто вітчизняної марки засвітилась американська співачка Cardi B.

Тепер для виходу на сцену в Чикаго Дуа Ліпа вибрала міні-сукню кольору морської хвилі від української дизайнерки Наталії Зінько. Сексуальне вбрання в паєтки чудово підкреслювало форми 23-річної співачки. Вона вирішила поєднати його з сірими ботфортами на високих підборах та колготами в невелику сітку.



Дуа Ліпа у вбранні українського дизайнера / Instagram / @natashazinko



Співачка зі світовим ім'ям одягнула вбрання від українського бренду / Instagram / @ _bukuroshetshqipetare_

До слова, Дуа Ліпа не вперше обирає українське вбрання. Раніше вона була помічена в сексуальному білому костюмі від Ксенії Шнайдер. Джинсові широкі штани з розрізами від стегон та куртка поверх бюстгальтера – такий наряд співачка придбала від української марки.