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Dua Lipa презентувала свій другий альбом та відеокліп на пісню Break My Heart

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Dua Lipa презентувала другий альбом / most-famous

Популярна британська співачка Dua Lipa презентувала відеокліп на пісню Break My Heart, а сьогодні, 27 березня, вийшов її другий альбом "Future Nostalgia".

Першочергово, реліз альбому мав відбутися 3 квітня, однак співачка вирішила перенести вихід альбому на тиждень раніше.

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У прямому ефірі в інстаграмі, виконавиця розповіла, що у "такий важкий час нам потрібна музика і радість". До нової пластинки "Future Nostalgia" увійшло 11 композицій.

Маю надію, музика змусить вас усміхнутися і почати танцювати,
– додала співачка.

Режисером нового відеокліпу співачки на пісню Break My Heart став Генрі Сколфілд. Раніше він вже знімав відеоролики виконавиці на пісні New Rules, IDGAF та Lost In Your Light. Нова відеоробота набрала майже 5 мільйонів переглядів на YouTube. 

Dua Lipa зазначила, що зйомки кліпу проходили у той період, коли вона хворіла.

"Дякую всім, хто так старанно працював під час жахливої погоди при -8 градусів, простягаючи мені руку, попри те, що у мене був найстрашніший грип в моєму житті. Ми зробили це, і сподіваємося, вам сподобається!" , – написала зірка.

Dua Lipa – Break My Heart: дивіться відео

 

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Музика
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