24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Дуа Ліпа прийшла на урочисту церемонії у відвертій сукні: фото

- Читать новость на русском
Дуа Ліпа вразила провокативним образом / Instagram / @dualipa

Британська співачка Дуа Ліпа вже давно дивує громадськість своїми яскравими та оригінальними образами. Так, днями артистка прийшла на церемонію у сукні з відвертим розрізом на нозі.

Всього у 24 роки Дуа Ліпа з легкістю змушує говорити про себе весь світ. І не тільки творчість стає причиною для бесід, але й яскравий образ зірки. Співачка не боїться приміряти екстравагантне вбрання та дає концерти у сексуальних боді. Однак і сукні для урочистих подій Дуа Ліпи відзначаються провокативністю. 

Спекотно: Запальна Дуа Ліпа вийшла на сцену в провокативному боді: фото та відео 18+

Днями вона прийшла на урочисту церемонію нагородження преміями Global Awards 2020. Відзнаки вручають представники популярної радіостанції Very.co.uk, які враховують популярність треків та артистів у їхній ротації. Тому Дуа Ліпа, яка часто очолює радіочарти, стала чи не головною зіркою вечора. 

Для особливого виходу артистка обрала чорну сукню, декоровану металевими пластинами. Вбрання, яке Дуа Ліпа обрала з капсульної колекції бренду Mugler, мало верх у стилі водолазки. Однак провокативності образу артистки додавав розріз сукні, який демонстрував відсутність спідньої білизни. Колготи та босоніжки на підборах завершили look поп-зірки. 


Дуа Ліпа одягнула провокативну сукню / Instagram / @dualipa

На церемонії Дуа Ліпа таки отримала престижну статуетку та залюбки красувалась не тільки на червоній доріжці премії, але й на сцені.  

"Дякую всім прихильникам та слухачам Very.co.uk за те, що віддали свої голоси за мене та підтримали мою музику! Дякую за нагороду "Найкращий британський артист року"! Такий особливий вечір з усіма моїми близькими", – поділилась Дуа Ліпа після церемонії. 


Сексуальна Дуа Ліпа / Getty Images


Дуа Ліпа отримала нагороду / Instagram / @dualipa

Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
сьогодні
Теги: Велика Британія Нагороди LifeStyle Стиль і мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 13:14 Свято Холі: як найбарвистіше свято Індії заполонило світ
Юліана Вінтюк
сьогодні 12:15 10 найкращих фільмів про кохання, які вас не розчарують
Юлія Турелик
6 березня 19:37 10 фільмів, які можна подивитися з дівчиною
Марта Вересюк
6 березня 16:54 Як подорожувати під час спалаху коронавірусу: корисні поради
Юлія Михайлова
6 березня 14:12 Подарунки колегам на 8 березня: що саме обрати
Квітослава Туз
Новини
Більше новин
Залиште відгук