Дуа Ліпа, Софі Лорен і Пенелопа Крус: зірки відвідали церемонію Bambi Awards 2018 – фото

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Дуа Ліпа
Дуа Ліпа / www.gettyimages.com

16 листопада у німецькому місті Потсдамі пройшла 70 ювілейна церемонія вручення нагород Bambi Awards, яка створена в 1948 році видавництвом Hubert Burda Media. Щорічно на заході нагороджують знаменитостей за їхні досягнення.

Так, організатори Bambi Awards 2018 нагородили не лише німецьких, а й закордонних зірок у різних номінаціях.

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Зокрема, популярна іспанська акторка Пенелопа Крус здобула титул "Найкращої міжнародної акторки". Артистка для виходу оригінальний образ у чорній сукні з воланами і звабливим вирізом для ніг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BAMBI (@bambi_awards)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BAMBI (@bambi_awards)

Справжнім сюрпризом для шанувальників кіно стала поява 84-річної легендарної італійської акторки Софі Лорен. Перед фотографами вона позувала з німецьким радіо і телеведучим Томасом Готтшальком.

Зірка фільму "Чочара" виглядала розкішно у довгій чорній сукні, яка виблискувала білосніжними камінцями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BAMBI (@bambi_awards)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BAMBI (@bambi_awards)

 

Швейцарська актриса Лізелотта Пульвер здобула нагороду у номінації "За внесок і досягнення в індустрії".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BAMBI (@bambi_awards)

 


Дуа Ліпу визнали "Найкращою міжнародною співачкою". Артистка одягла коротке плаття з діамантовим принтом. Свій образ британка доповнила чорними черевиками на підборах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BAMBI (@bambi_awards)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BAMBI (@bambi_awards)

 

 

Теги: LifeStyle Кіно Музика Нагороди
Джерело: 24 канал
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