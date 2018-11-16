Дуа Ліпа, Софі Лорен і Пенелопа Крус: зірки відвідали церемонію Bambi Awards 2018 – фото

16 листопада у німецькому місті Потсдамі пройшла 70 ювілейна церемонія вручення нагород Bambi Awards, яка створена в 1948 році видавництвом Hubert Burda Media. Щорічно на заході нагороджують знаменитостей за їхні досягнення.

Так, організатори Bambi Awards 2018 нагородили не лише німецьких, а й закордонних зірок у різних номінаціях.

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Зокрема, популярна іспанська акторка Пенелопа Крус здобула титул "Найкращої міжнародної акторки". Артистка для виходу оригінальний образ у чорній сукні з воланами і звабливим вирізом для ніг.

Справжнім сюрпризом для шанувальників кіно стала поява 84-річної легендарної італійської акторки Софі Лорен. Перед фотографами вона позувала з німецьким радіо і телеведучим Томасом Готтшальком.

Зірка фільму "Чочара" виглядала розкішно у довгій чорній сукні, яка виблискувала білосніжними камінцями.

Швейцарська актриса Лізелотта Пульвер здобула нагороду у номінації "За внесок і досягнення в індустрії".



Дуа Ліпу визнали "Найкращою міжнародною співачкою". Артистка одягла коротке плаття з діамантовим принтом. Свій образ британка доповнила чорними черевиками на підборах.