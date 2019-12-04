Дуа Ліпа засвітила сексапільну фігуру в міні: фото з музичної церемонії

620 Читать новость на русском
Дуа Ліпа / www.gettyimages.com

Популярна британська співачка албанського походження Дуа Ліпа відвідала церемонію Mnet Asian Music Awards (MAMA), яка пройшла 4 грудня в японському місті Нагоя.

Для виходу на червону доріжку музичної церемонії, на якій співачка заспівала пісню Don't Start Now з альбому Future Nostalgia, Дуа Ліпа підготувала смілий образ.

Читайте також: У червоному пуховику і джинсах: Кейт Міддлтон продемонструвала casual-образ

24-річна британська зірка приміряла блискуче плаття рожевого кольору з екстремально короткою довжиною, яке звабливо підкреслила фігуру дівчини. На сукні з колекції Versace SS2020 ефектно також виглядає розріз декольте. Вбрання подібного фасону раніше приміряли Кім Кардашян і Даутцен Крус для світських виходів.

Завершили яскравий look зірки туфлі-човники зі стразами у тон, манікюр в рожевих кольорах та нюдовий макіяж з акцентом на бровах.

Дуа Ліпа
Дуа Ліпа / Getty Images

Дуа Ліпа
​Дуа Ліпа / Getty Images

Дуа Ліпа
​Дуа Ліпа / Getty Images

63-річна сестра Майкла Джексона вразила ідеальною фігурою на прогулянці: фото
4 грудня
4426
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
4 грудня 18:03 Меню на Новий рік 2020: які смаколики приготувати вдома
Квітослава Туз 11396
4 грудня 12:01 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 34002
3 грудня 15:32 Відпочинок в Італії: добірка найцікавіших місць, які має побачити кожен
Марія Лелека 3336
3 грудня 14:01 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 24374
3 грудня 13:23 Коли засвітять головну новорічну ялинку 2020 року у Києві: дата
Юлія Турелик 623
Новини
Більше новин
Залиште відгук