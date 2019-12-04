Дуа Ліпа засвітила сексапільну фігуру в міні: фото з музичної церемонії

Популярна британська співачка албанського походження Дуа Ліпа відвідала церемонію Mnet Asian Music Awards (MAMA), яка пройшла 4 грудня в японському місті Нагоя.

Для виходу на червону доріжку музичної церемонії, на якій співачка заспівала пісню Don't Start Now з альбому Future Nostalgia, Дуа Ліпа підготувала смілий образ.

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24-річна британська зірка приміряла блискуче плаття рожевого кольору з екстремально короткою довжиною, яке звабливо підкреслила фігуру дівчини. На сукні з колекції Versace SS2020 ефектно також виглядає розріз декольте. Вбрання подібного фасону раніше приміряли Кім Кардашян і Даутцен Крус для світських виходів.

Завершили яскравий look зірки туфлі-човники зі стразами у тон, манікюр в рожевих кольорах та нюдовий макіяж з акцентом на бровах.



Дуа Ліпа / Getty Images



​Дуа Ліпа / Getty Images



​Дуа Ліпа / Getty Images