Дуа Ліпа засвітила стрункі ніжки в прозорій сукні від Armani: ефектні фото

Знаменита британська співачка відвідала прем'єру фільму разом зі своїм бойфрендом Айзеком Керью. На світському заході Дуа Ліпа з'явилася у сукні, яка чудово підкреслювала її фігуру.

Напередодні у Лондоні відбувся допрем'єрний показ фільму "Аліта: Бойовий ангел". На світському заході було чимало британських знаменитостей та зірок. У списку запрошених була 23-річна співачка Дуа Ліпа.

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На прем'єру фантастичного трилера поп-виконавиця прийшла у компанії свого бойфренда Айзека Керью. Пара з задоволенням позувала перед камерами фотографів і багато посміхалася.

Для світського виходу Дуа Ліпа обрала довгу сукню-бюстьє від люксового бренду Armani. Особливістю її вбрання була прозора спідниця-каркас, крізь яку було видно стрункі ніжки 23-річної співачки. Ефектний образ дівчина доповнила чорними босоніжками на високих підборах і прикрасами від Cartier.



Дуа Ліпа і її бойфренд Айзек Керью / Getty Images