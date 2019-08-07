Дуб з фільму "Втеча з Шоушенка" розпиляли на частини для сувенірів з нагоди його 25-річчя

Легендарному фільмові "Втеча з Шоушенка" виповнилося 25 років! З нагоди такої визначної дати для творців картини та акторів, яка зіграли головні ролі у картині, зрізаний дуб розділили на частини і зробили з них сувеніри.

Як повідомляє видання TMZ, відомий величезний дуб зрубали ще в 2017 році. Рішення ухвалив власник ділянки, на якій дерево було розташоване. Він вирішив зрубати дуб через те, що той був сильно пошкоджений штормами.

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Так, з нагоди 25-річчя фільму креативні власники дерева вирішили розпиляти його на кілька частин, з яких зробили красиві сувеніри. Легендарний 200-річний дуб перетворився у таблички з гравіюванням цитат головних героїв. Так, такі сувеніри отримають актори Тім Роббінс і Морган Фрімен, а також режисер стрічки Френк Дарабонт і інші члени команди, яка працювала над фільмом.



Сувеніри, створені з деревини легендарного дуба / Фото TMZ



Сувенір, створений з дуба з фільму "Втеча з Шоушенка" / Фото TMZ

Чим відомий дуб з фільму "Втеча з Шоушенка"? Фільм вийшов на екрани у 1994 році. Після його прем’єри до дерева щороку сходилися натовпи туристів, які бачили картину. Адже за сюжетом фільму, високий дуб постає головним антуражем культової стрічки. В центрі подій фільму, головний герой Енді закопав поруч з дубом послання своєму другові Реду, який сидів разом з ним у тюрмі, а той через багато років знаходить його лист на тому ж місці. "Пам'ятай, Ред, надія – це хороша, а може бути, навіть найкраща річ на світі – вона ніколи не вмирає", – написав Едді в посланні для Реда.



Дуб у фільмі "Втеча з Шоушенка" / IMDb