Google випустив дудл до дня народження Пантелеймона Куліша

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Google випустив дудл до дня народження Куліша – дудл від Google
Google випустив дудл до дня народження Пантелеймона Куліша / Укрінформ

Компанія Google створила тематичний дудл, який присвячений до дня народження українського письменника Пантелеймона Куліша.

7 серпня видатному українському письменнику Пантелеймону Кулішу виповнилося б 200 років. З цієї нагоди компанія Google випустила святковий дудл. На святковому малюнку зображений український козак на коні.

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Гугл присвятив дудл роману "Чорна рада"

Пантелеймон Куліш – автор першого історичного роману українською мовою та першої фонетичної української азбуки. Саме вона є в основі сучасної української орфографії. Письменник також відомий своїм знаменитим романом "Чорна рада", який описує українську історію – чорну раду у Ніжині.

У книзі розповідається про період Руїни після смерті гетьмана Богдана Хмельницького. Цей історичний період відзначився загальним занепадом і кровопролитними війнами на території України.

Куліш переводив на українську мову Байрона, Гете, Шекспіра та Біблію, однак переведені рукописи згоріли.  

дудл
Дудл приурочений до 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша

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Теги: LifeStyle Новини культури Дудл Google
Джерело: LifeStyle 24
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