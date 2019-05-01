Дует Потапа і Насті Каменських святкує 13 річницю: артист написав зворушливе привітання

Відомий український гурт "Потап та Настя" 1 травня 2006 року розпочали свою музичну кар'єру. Хоч дует наразі поставив паузу і співаки виступають окремо, продюсер Потап все ж написав зворушливе привітання для Насті Каменських із 13-річницею.

Популярний репер на своїй сторінці в Instagram показав архивне фото с Каменских.

Читайте також: Кожна нота в цій пісні для нього, – Настя Каменських присвятила трек своєму коханому

"1 травня 13 років тому народилася моя улюблена група Потап і Настя! Вітаю Каменських і всіх, всіх, всіх. Якби не ми тоді, то ви зараз може і не були б тим, ким ви стали! А ми – унікальний дует і ціла плеяда, і школа свята і любові!", – написав він у соцмережі.

Натомість шанувальники в коментарях поділилися спогадами, пов'язаними з піснями дуету, і поцікавилися, коли ж артисти знову возз'єднаються.

"Ця група з дитинства прищепила мені інтерес і любов до України. Обожнюю! Вони для нас мама і тато", "Як шкода, що більше не почуємо Ваш неймовірний дует. Або таки почуємо?", "Боже, як час летить ... Пам'ятаю, як ще вривалися в школі під пісню" Не пара", "Це не просто День народження дуету, це ціла історія, яка назавжди залишиться зі мною, тому що без неї, я не була б такою, якою я зараз. Хтось підкорює космос, а ви підкорюєте серця", "Пам'ятаю, як в п'ятому класі з подругами ходили і на Соні Еріксон розкладачках слухали "Не пара", – написали користувачі.

Нагадаємо, 24 жовтня 2017 року стало відомо, що дует Потап та Настя заявили про "паузу". Згодом обидвоє виконавців розпочали сольні проекти. Скільки триватиме пауза – невідомо.

Артисти розповіли про паузу гурту: відео