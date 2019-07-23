Дух 70-х і глибоке декольте: Марго Роббі зачарувала сукнею Chanel на червоній доріжці

Знаменита австралійка, яка взяла участь у фільмі "Одного разу в Голлівуді", прийшла на урочисту прем’єру в Лос-Анджелесі у розкішній сукні. Схожий образ вона приміряла на нещодавній фотосесії.

На червоній доріжці у Китайському театрі TCL 29-річна Марго з'явилась у довгій білій сукні бренду Chanel. Глибоке декольте, пишний бант, що утворювався з пояса, та прозорі рукави завершили look актриси.

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Свій образ вона доповнила золотистою сумочкою з ланцюжком та ніжними сережками. За макіяж вона обрала яскраві тіні та губи помаранчевого кольору, а зачіску злегка забрала назад і зробила легкі локони.



Марго Роббі на прем'єрі фільму "Одного разу в Голлівуді" / Instagram / @onceinhollywood



Марго Роббі у сукні Chanel / Instagram / @onceinhollywood

Варто додати, що такий образ перегукується з її нещодавнім "луком" на фотосесії з колегами по стрічці фільмі "Одного разу в Голлівуді". Тоді ж вона обрала плаття схожого фасону від американського дизайнера Derek Lam, а її зачіска та макіяж були ідентичними до тих, що їй зробили візажисти 22 липня на прем’єру фільму.



Марго Роббі у фотосесії перед прем'єрою "Одного разу в Голлівуді" / Getty Images

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