Дух осені: Хейлі Бібер показала, що одягатимуть модниці в новому сезоні

Американська модель і дружина співака Джастіна Бібера, Хейлі, взяла участь в модній фотоісторії для журналу W Magazine. Там вона продемонструвала образи, які носитимуть всі зірки цієї осені.

Автором фотозйомки у виданні став фешн-фотограф Колін Доджсон, а стилістом зйомки виступила Сара Мунвес. На теплих та затишних світлинах 22-річна Хейлі одягнули речі брендів класу "люкс": Gucci, Versace, Bottega Veneta, Saint Laurent, Giorgio Armani, Loewe та інших.

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Ключові тренди прийдешньої осені неабияк пасували стрункій та харизматичній моделі. Серед речей можна побачити, що особливо популярними нового сезону будуть оверсайз, зміїний і леопардовий принти, шкіряний одяг, взуття з витягнутим носком. Практично все те, що носили минулої весни і яке стрімко увірвалось в світову моду.

Можна з упевненістю сказати, що в 2019 році Хейлі Бібер стане хорошим кандидатом на звання неофіційної "Міс Америка"... та першої поп-леді,

– згадують про модель у випуску видання.



Хейлі Бібер для W Magazine / Фото W Magazine