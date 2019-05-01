Дух справжнього Лондона! Кара Делевінь у новій рекламі Burberry

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Кара Делевінь
Кара Делевінь / Instagram / @burberry

Британська модель Кара Делевінь вкотре знялася у рекламній кампанії парфуму Her Blossom від бренду Burberry. У короткому відео модель позує не у популярних туристичних місцях у Лондоні, а в пелюстках під час цвітіння сакур – одного з неофіційних символів столиці Англії!

Нові знімки опубліковано на офіційній сторінці бренду Burberry в Instagram.

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У новому кампейні Кара Делевінь позує в ніжних пелюстках білої сакури. Відтак, як повідомляє Burberry, аромат "перенесе вас в Лондон у весняний час". У короткому рекламному ролику британська модель наспівує пісню "Maybe It's because I am a londoner and I love London so much", у якій зізнається в коханні до столиці Англії.

Що цікаво, сакуру можна також віднести до одного із символів Лондона – сонячного та весняного. У той час, як туристи будуть фотографуватися на фоні Біг Бену, Лондонського ока, чи поблизу Мармурової арки на Оксфорд-стріт – "londoners" спробують піймати той момент, коли вулички вкриваються цвітом білих та рожевих сакур.

Кара Делевінь
Кара Делевінь для Burberry / Instagram / @burberry

Кара Делевінь
Кара Делевінь для Burberry / Instagram / @burberry

Дивіться рекламну кампанію Burberry з Карою Делевінь: відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Burberry (@burberry)

 

 

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Теги: LifeStyle Кара Делевінь Мода
Джерело: LifeStyle 24
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