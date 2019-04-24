Думала, що розіграш: Мейсі Вільямс розповіла про першу оголену сцену у фіналі "Гри престолів"

Британська кіноактриса Мейсі Вільямс з 2009 року бере участь зніманнях популярного фентезійного серіалу "Гра престолів". Дівчина незмінно протягом 8 сезонів виконує роль войовничої Ар'ї Старк, однак у фіналі серіалу вона неочікувано змінилась.

15 квітня в Україні відбулась прем'єра 8 сезону "Гри престолів". З того часу світ побачив перших 2 епізоди, який об’єднав на одному полі битви героїв, які раніше мали або ж дружелюбні, або ворожі стосунки. Втім, незмінною залишилась Ар’я Старк – одна з молодших братів і сестер сім’ї Старків. Її впертість, рішучість та неабияка сміливість надовго запам’ятається фанатам серіалу.

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Обережно, надалі в тексті "спойлери"!

І на противагу попереднім 7 сезонам, у 8 творці серіалу (телеканал HBO) дав Мейсі Вільямс одну з найбільш неочікуваних сцен – оголену. В очікуванні кровопролитної битви з армією Короля Ночі, вона вирішує вперше зайнятися сексом з бастардом короля Роберта Баратеона, ковалем Джендрі.



Сцена з 2 епізоду 8 сезону "Гри престолів" / HBO

Актриса у виданні Entertainment Weekly розповіла, що першою такий незвичний для неї курйоз побачила її найкраща подруга та колега по серіалу Софі Тернер (Санса Старк в "Грі престолів"). Після перегляду сценарію вона подзвонила Мейсі та приголомшила новиною. "Кидай все і шукай цю сцену", – згадала актриса.

Реакція Мейсі Вільямс

Спочатку Вільямс подумала, що це розіграш, адже раніше шоуранери жартома вже давали акторам несправжні сценарії з дивними сценами. І наступне, про що подумала зірка серіалу, це тренажерний зал: "Коли ми влаштували читання, я зрозуміла: "О, ми це робимо. І коли зйомка? Мені потрібно в спортзал!".

Оскільки Мейсі Вільямс протягом всіх сезонів виконувала роль дитини і підлітка, то творці серіалу не стали вимагати від неї показувати повністю оголене тіло на камеру. Одразу ж після виходу другого епізоду 22-річна актриса залишила у своєму Twitter допис, де зізналась, що їй трішки соромно перед рідними, що вони змушені бачити це.

Якщо ви почуваєте себе незручно, просто знайте, що моя мама, мій вітчим, мої дві сестри і моїх четверо братів, напевне, теж дивились це. "Ха-ха, вбийте мене",

– йдеться в дописі Мейсі Вільямс.

if u feel uncomfortable just know that my mother and my step dad and my 2 sisters and my 4 brothers have all probably watched this too ahahakillmeehehe — Maisie Williams (@Maisie_Williams) 23 апреля 2019 г.

Реакція фанатів

Чимало фанатів неочікувано зраділи такій сцені, адже аж ніяк не сподівались на оголення кіноактриси, що дуже нагадує дух попередніх сезонів "Гри престолів". Але знайшлись і ті, хто засмутився через стрімке дорослішання екранної Ар'ї Старк. "Але хтозна на що здатні люди перед смертю?" – підсумовують в коментарях фанати.