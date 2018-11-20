Думала, що заміж не вийду, – Оля Фреймут заінтригувала новим дописом

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram @freimutolia

Українська телеведуча Ольга Фреймут заінтригувала шанувальників у мережі дописом, у якому зізналася, що колись боялася вийти заміж.

Фреймут опублікувала нове яскраве фото на своїй сторінці в Instagram, у підписі якого розповіла, що у шкільні роки думала, що ніколи не вийде заміж.

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На знімку Оля позує у халаті з рушником на голові, але з вишуканим вечірнім макіяжем з акцентом на червоні губи. Телеведуча також додала, що це фото зробила її молодша дочка Євдокія, яка народилася 28 червня 2017 року.

В школі я думала, що заміж не вийду. Мені завжди хотілося свободи. Пам’ятаю, ділилася з подругами страхами: як вранці прокинутися – і без макіяжу, заспаною? Тепер дивуюся, якою іншою була,
– зізналася телеведуча.

 

Нагадаємо, Оля Фреймут одружена з генеральним директором "Нового каналу" Володимором Локотком, якому народила двох дітей – хлопчика Валерія і дівчинку Євдокію. Також у Ольги є найстарша дочка, 12-річна Злата Мітчелл.

 

 

Теги: LifeStyle Ольга Фреймут Зіркові мами
Джерело: 24 канал
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