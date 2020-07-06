Акторка Меган Фокс активно розвиває свою кар'єру. На фоні новин про розлучення та новий роман вона готова презентувати нову комедію "Думай як пес" (Think Like a Dog). Наразі у мережі опублікували офіційний трейлер з українським дубляжем.

Відомо, що режисером стрічки виступив Джил Джангер. Він і запросив голлівудську красуню Меган Фокс на роль мами школяра, який випадково відкриває революційний прилад.

Дивіться також 8 чудових комедій, після яких хочеться завести собаку

За сюжетом, 12-річний Олівер залюбки доглядає за своїм собакою Генрі. Вони давно стали друзями, однак цього для школяра мало. Хлопчик вирішує встановити телепатичний зв'язок зі своїм домашнім улюбленцем завдяки науковому експерименту. Чергова спроба Олівера зазнає фіаско, адже під час випробовування його комп'ютер згорів. Так думає школяр, поки не починає чути думки собаки. Відтоді життя головного героя змінюється: у складних ситуаціях Генрі допомагає Оліверу і навіть робить все для того, аби підліток почав спілкуватись з найкрасивішою дівчинкою у школі. І все б було дуже легко, якби про винахід не дізнались кіберзлочинці, які розпочинають полювання на юного генія.



Комедія "Думай як пес" / Фото Планета Кіно

Головні ролі у стрічці "Думай як пес" отримали:

Меган Фокс

Джош Дюамель

Гебріел Бейтман

Медісон Хорчер

Біллі Джонстон

Трейлер з українським дубляжем вже привернув увагу любителів добрих сімейних фільмів. А от побачити фільм "Думати як пес" глядачі зможуть вже з 6 серпня 2020 року. Саме на цю дату запланована прем'єра стрічки.

Дивіться трейлер до комедії "Думай як пес": відео