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Дуже по-українськи: Ольга Сумська зізналася, що в її зовнішності дратувало режисерів

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Ольга Сумська зізналася, що в її зовнішності дратувало режисерів
Ольга Сумська зізналася, що в її зовнішності дратувало режисерів / Instagram / @olgasumska

Успішна українська акторка розпочала кінокар'єру в 17 років. Проте спочатку Ольгу Сумську не надто охоче затверджували на ролі. Як з'ясувалося, режисери сприймали її густі брови як недолік у зовнішності та навіть пропонували позбутися їх.

Ольга Сумська здобула свою шалену популярність та народну любов ще у юному віці. На особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала допис-зізнання, яким оголосила, що причиною її невдач на кастингах тривалий час була саме надто українська зовнішність. 

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Акторка розповіла, що режисерам не подобалися її густі темні брови. Попри те, що саме про такі брови мріють сучасні модниці, багато років тому Сумську вмовляли позбутися їх. Вона пригадала, що під час проб на ролі в кіно гримери замальовували їй брови або ж взагалі пропонували прибрати. Проте юна дівчина не погоджувалася жертвувати природною красою заради майбутньої кар'єри. 

Саме такі брови сьогодні в тренді. А колись всі режисери на кіностудії Довженка хотіли мені їх вищипати,бо це, мовляв, дуже по-українськи,
– наголосила Ольга Сумська. 

Знаменитість зізналася, що 17-річною провалила кастинг на роль у фільмі "Накануне" українського кінорежисера Миколи Мащенка. Тоді затвердили російську акторку й, судячи з усього, причиною став саме "дефект" у зовнішності Сумської – густі українські брови. Вона не приховує, що тоді це стало для неї справжнім розчаруванням, адже вона мріяла попрацювати з провідним сценаристом. Проте зірка не опустила руки й все ж знайшла свою роль, для якої її зовнішність та здібності пасували ідеально – головна героїня у серіалі "Роксолана"

Для перегляду всіх архівних фото Ольги Сумської гортайте вліво

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саме такі брови сьогодні в тренді..А колись всі режисери на кіностудії Довженка хотіли мені їх вищипати,бо це ,мовляв,дуже по-українські...Коли приходила на кінопроби ,гримери мені їх замальовували або пропонували одразу прибрати,я пручалась і викликала негатив..На фото в історичному вбранні якраз фотопроби на роль у фільмі «Накануне» Миколи Мащенка,мені 17років, проби(сьогодні це кастинг) проходили в декілька етапів,але затвердили російську артистку..Як я переживала..Плакала,бо дуже хотіла знятися у Мащенка..Моя мама навіть лист йому написала,як ви могли,мовляв,не оцінити мою дитину!До чого це я?А до того,що кастингів може бути дууууже багато,але треба завжди вірити в себе і твоя роль тебе знайде!Треба тільки,аби карантин закінчився!

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ольга Сумська
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