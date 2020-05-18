Дуже по-українськи: Ольга Сумська зізналася, що в її зовнішності дратувало режисерів

Успішна українська акторка розпочала кінокар'єру в 17 років. Проте спочатку Ольгу Сумську не надто охоче затверджували на ролі. Як з'ясувалося, режисери сприймали її густі брови як недолік у зовнішності та навіть пропонували позбутися їх.

Ольга Сумська здобула свою шалену популярність та народну любов ще у юному віці. На особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала допис-зізнання, яким оголосила, що причиною її невдач на кастингах тривалий час була саме надто українська зовнішність.

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Акторка розповіла, що режисерам не подобалися її густі темні брови. Попри те, що саме про такі брови мріють сучасні модниці, багато років тому Сумську вмовляли позбутися їх. Вона пригадала, що під час проб на ролі в кіно гримери замальовували їй брови або ж взагалі пропонували прибрати. Проте юна дівчина не погоджувалася жертвувати природною красою заради майбутньої кар'єри.

Саме такі брови сьогодні в тренді. А колись всі режисери на кіностудії Довженка хотіли мені їх вищипати,бо це, мовляв, дуже по-українськи,

– наголосила Ольга Сумська.

Знаменитість зізналася, що 17-річною провалила кастинг на роль у фільмі "Накануне" українського кінорежисера Миколи Мащенка. Тоді затвердили російську акторку й, судячи з усього, причиною став саме "дефект" у зовнішності Сумської – густі українські брови. Вона не приховує, що тоді це стало для неї справжнім розчаруванням, адже вона мріяла попрацювати з провідним сценаристом. Проте зірка не опустила руки й все ж знайшла свою роль, для якої її зовнішність та здібності пасували ідеально – головна героїня у серіалі "Роксолана".

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