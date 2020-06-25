Переможниця 10 сезону "Холостяка" хоч і не змогла побудувати стосунки після проєкту, проте завоювала шалену підтримку глядачів. Даша Ульянова публічно ностальгує за зйомками реаліті-шоу та публікує спокусливі фото з Таїланду.

Після фіналу проєкту "Холостяк" зйомки у житті гімнастки з Кривого Рогу не припинилися. Дівчина переїхала до столиці й ледь не кожного дня позує перед камерою, лише збільшуючи свою популярність та аудиторію в інстаграм-профілі.

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Проте слава звалилася на Дашу Ульянову саме завдяки участі в романтичному реаліті-шоу, яка стала фантастичним досвідом для неї. Тому вона часто переглядає архіви галереї та радо публікує фото з закордонних подорожей. Кілька тижнів разом з іншими дівчатами красуня провела у сонячному Таїланді, де встигла насолодитися відпочинком на розкішних пляжах.

Так, Даша Ульянова опублікувала фото, на якому сексуально позувала в мінібікіні, лежачи на пляжі. Обличчя без макіяжу вона прикрила сонцезахисними окулярами, а от розкішні форми підкреслила яскравим оранжевим купальником на зав'язках. Бюстгальтер був відверто замалий для її пишного бюсту, проте чудово акцентував на грудях. Стрункі підтягнуті ніжки гімнастка також засвітила в кадрі.

У підписі до пікантного допису Даша Ульянова назвала місця, у яких вона відчуває себе в повній безпеці та релаксує. За її словами, це будинок її родини, берег моря чи океану, а також обійми рідної людини.

Варто зазначити, що під час виходу в ефір епізодів шоу "Холостяк-10" переможниця проєкту майже не публікувала фото зі зйомок, на відміну від інших учасниць. Проте вже тоді Даша не втрачала нагоду показати підписникам свою розкішну фігуру в цьому ж провокативному купальнику.