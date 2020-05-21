Дуже сексуально: Кім Кардашян повторила культовий образ Крістіни Агілери з 2000-х

Світська левиця та блогерка Кім Кардашян часто любить повторювати образ з минулих десятиліть, особливо – образи співачки Шер. Цього разу вона вирішила перевтілитись у Крістіну Агілеру та повторила ковбойський look.

39-річна Кім Кардашян вже не вперше влаштовує імпровізовані фотосесії в домашній ізоляції. Зірка перебирає свій гардероб, виховує дітей та продовжує рекламувати спідню білизну власного бренду SKIMS. На нових знімках в інстаграмі жінка вирішила продемонструвати, як можна осучаснити образ 2000-х та додати йому ще більшої пікантності.

До теми Емілі Ратажковскі показала оголені груди: фото 18+

Для фотосесії біля власного автомобіля Кім позувала у білому спортивному бюстгальтері і трусиках, а за низ обрала білі шкіряні штани з розрізами. Завершила свій образ жінка прозорими туфлями зі сріблястою пряжкою та чорними округлими окулярами. Її волосся знову стало білим, а макіяж був виконаний у нюдових тонах.

"Вбралася, а йти нікуди", – підписала свої фото Кім Кардашян.

Для перегляду всіх фотографій гортайте праворуч:

Хто із зірок одягав такі сексуальні образи?

Додамо, що схожий образ раніше одягала наймолодша сестра Кім – мільйонерка Кайлі Дженнер. На свято Гелловіну минулого року вона постала у схожому яскравому костюмі, позначивши тоді на фото Крістіну Агілеру. Адже саме вона на початку своєї кар'єри часто з'являлась у таких вбраннях, зокрема, у кліпі на популярну пісню Dirrty.

Крістіна Агілера – Dirrty: дивитись відеокліп онлайн