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Дуже сексуально: Кім Кардашян повторила культовий образ Крістіни Агілери з 2000-х

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Кім Кардашян повторила образ Крістіни Агілери
Кім Кардашян повторила образ Крістіни Агілери / Instagram / @kimkardashian

Світська левиця та блогерка Кім Кардашян часто любить повторювати образ з минулих десятиліть, особливо – образи співачки Шер. Цього разу вона вирішила перевтілитись у Крістіну Агілеру та повторила ковбойський look.

39-річна Кім Кардашян вже не вперше влаштовує імпровізовані фотосесії в домашній ізоляції. Зірка перебирає свій гардероб, виховує дітей та продовжує рекламувати спідню білизну власного бренду SKIMS. На нових знімках в інстаграмі жінка вирішила продемонструвати, як можна осучаснити образ 2000-х та додати йому ще більшої пікантності. 

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Для фотосесії біля власного автомобіля Кім позувала у білому спортивному бюстгальтері і трусиках, а за низ обрала білі шкіряні штани з розрізами. Завершила свій образ жінка прозорими туфлями зі сріблястою пряжкою та чорними округлими окулярами. Її волосся знову стало білим, а макіяж був виконаний у нюдових тонах.

"Вбралася, а йти нікуди", – підписала свої фото Кім Кардашян.

Для перегляду всіх фотографій гортайте праворуч:

 

Хто із зірок одягав такі сексуальні образи?

Додамо, що схожий образ раніше одягала наймолодша сестра Кім – мільйонерка Кайлі Дженнер. На свято Гелловіну минулого року вона постала у схожому яскравому костюмі, позначивши тоді на фото Крістіну Агілеру. Адже саме вона на початку своєї кар'єри часто з'являлась у таких вбраннях, зокрема, у кліпі на популярну пісню Dirrty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

Крістіна Агілера – Dirrty: дивитись відеокліп онлайн

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика LifeStyle Новини LifeStyle Мода Кім Кардашян
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