Дуже гаряче: Емілі Ратажковскі засвітила звабливу фігуру у відвертому купальнику – фото

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

28-річна модель і зірка соціальних мереж Емілі Ратажковскі потрапила в об'єктиви папараці в Маямі, продемонструвавши свою ідеальну фігуру у бікіні власного бренду Inamorata.

Так, Емілі Ратажковскі доводить, що літо ще не закінчилося! Дівчина засмагала біля басейну в одному з готелей Маямі. Для відпочинку модель одягнула купальник, який ледь прикривав її пишні груди. 

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Вартість бікіні, який називається на офіційному сайті Encinitas, складає 160 доларів. А доповнила свій образ Емілі трендовою цього сезону панамою з анімалістичним леопардовим принтом.

Нові знімки, які з'явилися у мережі, розбурхали уяву багатьох шанувальників дівчини. Додамо, що Ратажковскі є прихильницею ідей фемінізму. Вона неодноразово заявляла, що вона в захваті від своєї фігури, тому не соромиться демонструвати свою красу.

За словами моделі, кожна жінка  повинна любити себе такою, якою вона є і не зважати на осуд суспільства.

Емілі Ратажковскі / Фото: Action Press

 

 

 

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Еротика Мода Новини LifeStyle Емілі Ратажковскі
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