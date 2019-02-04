Два роки разом: Дженніфер Лопес зворушливо привітала коханого з річницею стосунків

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Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @jlo

49-річна американська співачка Дженніфер Лопес і її бойфренд Алекс Родрігес святкують річницю стосунків. Так, знаменитості розпочали історію свого кохання два роки тому, 3 лютого.

Ніжне звернення до коханого Джей Ло написала на своїй сторінці в Instagram. Свій допис співачка доповнила світлинами Алекса.

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Два роки сміху, два роки веселощів, два роки пригод, хвилювань, дорослішання і справжньої дружби. І так багато любові! Ти робиш мій світ красивішим, безпечнішим, стабільнішим в нашому житті, яке постійно у русі. Ти змушуєш мене відчувати себе підлітком, який проживає все з самого початку. Як я щаслива, що знайшла тебе, моє кохання,
– заявила Дженніфер.

Додамо, що торік на першу річницю відносин Алекс Родрігес придбав для них з Лопес розкішну квартиру на 96 поверсі хмарочоса в центрі Манхеттена. "Сімейне гніздечко" співачки і її бойфренда зайняла більшу половину поверху. В ній містилося три спальні, декілька ванних кімнат, гардероб, бібліотеку і багато інших кімнат. Але на початку 2019 року вони вирішили поставити помешкання на продаж. Пара оцінила нерухомість в 17,5 мільйона доларів. Вони пояснили своє рішення тим, що їхня родина занадто велика для такої квартири. 

Наразі невідомо, які подарунки цього року закохані підготували одне для одного.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

 

Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес Зіркові романи
Джерело: Lifestyle
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