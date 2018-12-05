Дві королеви: Марго Роббі та Сірша Ронан відвідали прем’єру фільму за своєї участі

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Марго Роббі та Сірша Ронан на прем'єрі фільму "Марія – королева Шотландії"
Марго Роббі та Сірша Ронан на прем'єрі фільму "Марія – королева Шотландії" / Instagram/ @shutterstocknow

28-річна Марго Роббі та 24-річна Сірша Ронан прийшли на прем’єру фільму "Марія – королева Шотландії", у якому голлівудським актрисам дістались головні ролі.

На прем’єру історичної драми "Марія – королева Шотландії", яка відбувалась у Нью-Йорку, прийшло чимало знаменитостей. Серед них Клер Дейнс зі своїм чоловіком Г’ю Дейнсі, Сара Сампайо, режисер Джозі Рурк та багато інших.

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Однак в центрі уваги були Марго Роббі та Сірша Ронан, адже саме вони зіграли славнозвісних королев у новій кінострічці. Роль Єлизавети І у фільмі дісталась 28-річній Марго, а Марію зіграла 24-річна Сірша.


Сірша Ронан і Марго Роббі в головний ролях фільму "Марія – королева Шотландії" / Instagram / @maryqueenmovie

На килимовій доріжці акторки постали у вишуканих вечірніх сукнях пастельних відтінків. Марго Роббі обрала плаття від бренду Chanel, амбасадором (представником) якого є з початку 2018 року. Відкрита спина та низ із прозорої тканини лише підкреслили струнку фігуру актриси. Її волосся було зібране у вільний хвіст, а макіяж зроблений доволі натурально.

Марго Роббі
Марго Роббі / Instagram / @justjared

24-річна Сірша Ронан одягла міді-сукню бежевого кольору від Gucci. Короткий рукав плаття був прикрашений масивним жабо, а на талії виблискувала велика брошка.

Сірша Ронан
Сірша Ронан / Instagram / @justjared

Марго Роббі і Сірша Ронан
Марго Роббі та Сірша Ронан на прем'єрі фільму "Марія – королева Шотландії" / Instagram / @maryqueenmovie

Марго Роббі і Сірша Ронан
Марго та Сірша Ронан на прем'єрі фільму "Марія – королева Шотландії" / Instagram / @justjared

Нагадаємо, що перший трейлер до історичної драми з'явився влітку 2018 року. За сюжетом фільму Сірша виконує роль королеви Франції Марії Стюарт, яка у 18-річному віці відмовилася знову виходити заміж після смерті свого чоловіка і повернулася в рідну Шотландію. Там вона прагнула зайняти престол, але на її шляху встала Єлизавета I, роль якої виконала Марго Роббі. До слова, дві актриси, які зіграли головні ролі у фільмі "Марія – королева Шотландії" були номіновані на Оскар-2018.

Теги: LifeStyle Кіно Мода Оскар-2018
Джерело: 24 канал
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