Дві українки засвітились на червоній доріжці Каннського фестивалю: фото

В рамках 72-го Міжнародного Каннського кінофестивалю на червону доріжку завітали дві українки зі Львова. Одна з них – номінантка премії World Bloggers Awards Анна Андрес, яка колись перемогла у конкурсі "Міс Україна Всесвіт-2014". Її напарницею на заході стала інша відома українка – Марія Гражина Чаплін, відома українська продюсерка.

Поряд з першими зірками кінематографу на червоній доріжці в Каннах українки красувались в розкішних образах перед сотнями спалахів фотокамер. Для дебютного виходу 25-річна модель Анна Андрес обрала червону сукню від Gaby Charbachi, в той час як Марія-Гражина Чаплін, як і торік, довірила створення свого образу українській дизайнерці Оксані Караванській.

Читайте також: Червона доріжка Каннського фестивалю: фото найелегантніших образів зірок



Анна Андрес на Каннському фестивалі / Прес-служба



Марія-Гражина Чаплін на Каннському фестивалі / Прес-служба



Марія-Гражина Чаплін на Каннському фестивалі / Прес-служба

Варто додати, що Анна Андрес окрім появи на Каннському фестивалі прибула у французькі Канни для ще одної знакової події – церемонії нагородження першої у своєму роді премії World Bloggers Awards, яка відзначатиме інлуенсерів (лідер думок) за їхній вплив на аудиторію та соціальний внесок. Таку нагороду організатори називають "Оскарем для блогерів", тому такої честі удостоїлись десятки представників соціальних мереж зі всього світу, зокрема, й дві українки – Анна Андрес та Саша Чістова. Друга дівчина у свою чергу не побувала на Каннському фестивалі.