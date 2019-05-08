Дві українські блогерки поїдуть у Канни на "Оскар для блогерів"

Український блогінг-простір щороку набирає все більше розмахів, відтак, двох дівчат – Сашу Чістову та Анну Андрес – номінували на першу у світі церемонію нагородження найкращих блогерів.

Подія під назвою World Bloggers Awards відбудеться у Каннах, Франція, 24 травня 2019 року. Організатори міжнародної події називають церемонію справжнім "Оскарем для блогерів", куди з'їдуться найкращі блогери з різних країн. Перша у своєму роді церемонія прагне відзначити вплив та соціальний внесок інфлуенсерів (блогерів) на вищий рівень.

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Спеціальним запрошеним гостем стане відомий мільйонер і танцівник Джанлука Ваккі, у якого 12,5 мільйона підписників.

Щодо українок, то вони займаються блогерством в Instagram вже не один рік. Наразі у Саші Честової 1,6 мільйона підписників, а в Анни Андрес (переможниці всеукраїнського конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт" 2014 року) – 755 тисяч. Обидвоє дівчат зі Львова.