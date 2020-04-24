Дві весільні сукні та церемонія в Дніпрі: наречена Віктора Павліка розкрила деталі весілля

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова не поспішають переносити майбутню весільну церемонію попри пандемію коронавірусу. Наречена відомого артиста продовжує розкривати деталі торжества. Дівчина зізналася, що свято проведуть у рідному їй Дніпрі, а гостей та коханого вона буде підкорювати одразу в двох весільних сукнях.

Одруження Віктора Павліка та вдвічі молодшої Катерини Реп'яхової – одне з найочікуваніших весіль року в українському шоу-бізнесі. Пара планувала дати шлюбні обітниці вже 10 червня. Незважаючи на нестабільну ситуацію в країні, закохані нині не перенесли церемонію та продовжують підігрівати інтерес публіки до свого заходу. В інтерв'ю для видання "КП" в Україні" наречена Віктора Павліка розкрила місце торжества.

До теми Наречена Віктора Павліка оголосила про можливе перенесення весілля

Якщо раніше Катерина Реп'яхова заявляла, що весілля у європейському стилі відбудеться за межами столиці, то тепер оголосила, що церемонія пройде у рідному для неї місті Дніпрі. Наречена пояснила, що більшість її гостей проживають саме там, а от Павлік має друзів зі всієї України.

Ми подумали, що вони малоймовірно захочуть їхати до Києва, на відміну від друзів Віктора Франковича, які з різних міст – Львова, Трускавця, Рівного. Загалом, їм неважливо, їхати до Києва або до Дніпра,

– пояснила кохана виконавця.

Для рідних Катерини весілля стане четвертим в сім'ї: двічі виходила заміж старша донька та одружувався брат. Проте обраниця Павліка ретельно підходить до кожної деталі майбутньої церемонії. Найголовнішою окрасою свята стануть дві весільні сукні нареченої, які вона вже встигла придбати.

Слід зазначити, що молодята не будуть розкривати нову дату весілля у тому випадку, якщо його все ж доведеться перенести. Катерина зізналася, що пара домовлялася тримати в таємниці ту дату, які обрали вперше. Проте Віктор Павлік ненароком проговорився в інтерв'ю Каті Осадчій. "Я просила його цього не робити. Мабуть, Катя змогла його розколоти. Якщо весілля перенесемо, я проведу бесіду з Віктором Франковичем, щоб він нікому не розповів, коли воно відбудеться. Мені так хочеться", – зізналася Катерина.