Дві жінки звинуватили актора Джеймса Франка у сексуальних домаганнях

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Джеймс Франко знову потрапив у секс-скандал
Джеймс Франко знову потрапив у секс-скандал / Instagram / @jfrancolicious78

Секс-скандал навколо Джейса Франка ще досі не завершився – дві студентки школи акторської майстерності звинуватили актора в домаганнях. Вони заявили, що актор пропонував їм ролі в обмін на зйомки інтимного характеру.

Сара Тітер-Каплан і Тоні Гаал вже подали позов до суду округу Лос-Анджелес, де зазначили, що в школі і за її межами тепер встановилася атмосфера сексуальної експлуатації. Про це повідомляють на The New York Times.

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Жінки навчаються в спеціалізованій школі з 2014 року. Варто додати, що це вже не перші звинувачення на адресу Джеймса Франка. Минулого року його звинуватили у домаганнях п’ять жінок, а перед цим – ще двоє, через що він втратив шанс отримати номінацію на премію Оскар. Що цікаво, всі заяви про сексуальні домагання належали студенткам школи акторської майстерності. 

Сам же кіноактор всі звинувачення заперечував, а випадки, про які говорили ймовірні потерпілі, він не пригадує. В той же час він заявляв, що дійсно підтримує рухи "Time's Up" ("Час вийшов"), і кампанію #MeToo (я теж), спрямованих на боротьбу з сексуальними домаганнями.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Голлівуд Секс-скандал
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