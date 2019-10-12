"Двійник": два Віла Сміта за ціною одного

Крок вперед для візуальних ефектів, але крок назад для захоплюючих і витончених трилерів.

"Двійника" задумали ще у 1997 році. З того часу фільмом жонглювали режисери, а серед попередньо призначених акторів з'являлися непрості хлопці: Гаррісон Форд, Мел Гібсон, Клінт Іствуд. Закінчилось все у 2017-му, коли за фільм взявся режисер Енг Лі, а у двох головних героїв з'явилось обличчя Віла Сміта.

Також у кіно: ​"Джокер": перетворення з непримітного невдахи у холоднокровного вбивцю



Кадр з фільму "Двійник"

У "Двійнику" Віл Сміт у буквальному значенні бореться з собою, бо стикається зі своїм молодшим клоном. Творці фільму подбали про гіперреалістичну деталізацію, але та, на думку більшості зарубіжних критиків, пішла фільмові не на користь. Персонажів асоціюють зі штучними фігурами з дешевого глянцю, а реквізит – зі шкільними доробками.

Цифрова 25-річна версія Віла Сміта скоріш за все виглядала б краще, якби до зйомок залучили сина актора — Джейдена. Він грав з татом у Pursuit of Happyness i After Earth, ще ви можете знати його як Karate Kid-a або репера, який часто співає про Ілона Маска і машини Tesla. Віртуальний молодий Сміт хоч і рахується за крок вперед для спецефектів, не витягує фільм на рівень, що дає в сумі менше за кількість талантів, яка до нього долучилась.

На жаль, висока частота кадрів в секунду (120 у випадку з "Двійником" проти стандарту у 24) стає відволікаючим чинником, що заважає побачити емоційну глибину. Інша справа, що у випадку з "Двійником", глибини немає як такої. Сюжет шаблонний, кінцівка передбачувана, крім CGI нового — нічого.

Він — унікально ефективний військовий, здатний знищувати цілі в умовах, де інші кілери не впорались би. Але вік дає своє, а багатий досвід вбивці і совість не дають спати ночами і заважають головному героєві спокійно дивитись у дзеркало. Аж поки таке дзеркало, тільки трохи молодше, не починає полювати на 51-річного головного героя. Hollywood Reporter назвав цей етап кар'єри для Віла Сміта небезпечно схожим на ролі Ліама Нісона і Ніколаса Кейджа. Це Ліга екшн-акторів середнього віку. А Віл Сміт все ще може видати більше.

У підсумку, великобюджетне кіно виглядає занадто дешевим, щоб отримати схвальні відгуки. Але заради інтересу його можна глянути. Один Віл Сміт це добре, а два — ще краще. В теорії. Оцінка "Двійника" на IMDb — 5,2. Вікове обмеження — 12 років.

Також у кіно: "До зірок": в далекий космос з Бредом Піттом