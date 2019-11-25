Двійник Зеленського каже, що його запрошували в "Квартал 95": що насправді відомо

Російський телеграм-канал Mash оприлюднив допис, у якому зазначалось про можливі кар'єрні зростання уродженця Узбекистану Уміда Ісабаєва – двійника Володимира Зеленського в російському фільмі про Україну. Пресслужба "Вечірнього Кварталу" спростувала усю інформацію.

Що повідомили у телеграм-каналі Mash?

В понеділок, 25 листопада, в телеграмі з’явилась інформація, де зазначалось, що Уміда Ісабаєва начебто кличуть на місце Зеленського у "Вечірній Квартал".

Читайте також: Двійник Зеленського зіграє роль президента в російському фільмі про Україну: подробиці

"Умід Ісабаєв вже зовсім освоївся в ролі зоряного клону – ходить по ефірах, дає інтерв'ю і костюм носить зовсім як дорослий. А тепер і Євген Кошовий, колишній партнер справжнього Зеленського, кличе Уміда в Україні гастарбайтером. Підмінити президента, поки той зайнятий більш важливою справою. Умід в роздумах. У Росії йому запропонували роль в серіалі, кар'єрний вибір потрібно зробити правильно", – йдеться в повідомленні, яке завершується дивним словосполученням "чебуреки із сальцем".

Таку інформацію підтвердив і сам двійник Зеленського у відеоролику каналу.

Мені відеодзвінок. Дивлюсь – український номер, а там, здається, Євген Кошовий. Було темно, важко було розгледіти. Каже: "Ми тебе заберемо, приєднуйся до нас, приїжджай до нас, в "Квартал 95". Будемо разом працювати, разом з Кошовим вести програми, щоб смішити український народ". Я б не відмовляв, просто ось скоро серіал пропонуватимуть, я контракт буду підписувати, напевне, вже пізно туди їхати. Ну, взагаліто хотів би туди поїхати. Чому б ні? Звісно, я би впорався,

– заявив Умід Ісабаєв.

Чоловік додав, що Кошовий начебто попросив його сфотографуватись в кепці і надіслати йому фото. Згодом актор отримав нібито схоже переслане фото від Володимира Зеленського та запрошення в команду "Кварталу". Умід Ісабаєєв підсумував, що переконаний, – завдяки Зеленському в країні буде мир.

Що відповіли у "Кварталі 95"?

У коментарі виданню LifeStyle 24 пресслужба "Кварталу 95" спростувала чутки двійника Зеленського і телеграм-канала Mash.

Дана інформація не відповідає дійсності. Студія "Квартал 95" з цього приводу ніяких переговорів не проводила,

– йдеться в повідомленні.