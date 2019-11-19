Двійник Зеленського зіграє роль президента у фільмі про Україну: подробиці
Нещодавно стало відомо, що у президента України Володимира Зеленського є двійник, який проживає у Москві. Завдяки своїй зовнішності чоловік, родом з Узбекистану, отримав головну роль у фільмі, де зіграє чинного президента України.
Про те, що Умід Ісабоєв, який вражаюче подібний до чинного президента України Володимира Зеленського, зніметься у фільмі повідомляють на телеграм-каналі Mash.
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У джерелі зазначається, що його знайомі та й сам хлопець помічав схожість з екскерівником "Кварталу 95" і потайки також мріяв про кар'єру коміка. І одного дня уродженець Узбекистану, який працює маляром у Москві, прокинувся знаменитим. Після того, як його помітили у московському метро, він отримав пропозицію зіграти Зеленського у 4-серійному російському фільмі про Україну. Умід Ісабоєв прочитав сценарій, після чого погодився підписати контракт.
Двійник Зеленського у московському метро / Фото / Facebook @k.dimitriy
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