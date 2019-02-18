Дворазова володарка премій Греммі вийшла заміж за поліцейського: романтичні фото

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Міранда Ламберт і Брендон Маклафлін одружились
Міранда Ламберт і Брендон Маклафлін одружились / Instagram / @mirandalambert

Американська співачка Міранда Ламберт, яка у своїй музичній кар’єрі удостоїлась двох премій Греммі, таємно вийшла заміж за офіцера поліції. Коли відбулась радісна подія – невідомо, однак фото з радісної події виконавиця оприлюднила через два дні після Дня Валентина.

Світлину, на якій щаслива співачка в білосніжній весільній сукні стоїть поряд з поліцейським Брендоном Маклафліном, вона залишила у своєму Instagram.

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На честь Дня святого Валентина я хотіла поділитися деякими новинами. Я зустріла кохання всього свого життя. І ми попалися! Моє серце переповнене. Спасибі тобі, Брендон Маклафлін, за те, що любиш мене... за мене,
– йдеться у зворушливому дописі під фото.

Міранда Ламберт і Брендон Маклафлін одружились
Міранда Ламберт і Брендон Маклафлін одружились / Instagram / @mirandalambert

Міранда Ламберт і Брендон Маклафлін одружились
Міранда Ламберт і Брендон Маклафлін одружились / Instagram / @mirandalambert

Що відомо про стосунки Міранди Ламберт і Брендона Маклафліна?

Західні ЗМІ досі не знають, коли ж відбулась весільна церемонія закоханих. Ба більше, журналісти і фанати навіть не знають, коли вони почали зустрічатись, адже за чутками у соціальних мережах, Брендон лише в листопаді 2018 року став батьком – первістка йому народила інша жінка. Про офіцера поліції також відомо, що він працює в Нью-Йорку, бере участь в бігових марафонах та іноді підробляє моделлю.

Сама ж 35-річна співачка вдруге пішла під вінець – з 2011 по 2015 роки вона була одружена з Блейком Шелтоном. Згодом після розлучення вона мала взаємини зі своїми колегами Андерсоном Істоном і Еваном Фелкером.

Хто така Міранда Ламберт?Відома у США авторка кантрі-пісень, яка здобула популярність після шоу Nashville Star 2003 року, де стала фіналісткою. У 2011 році увійшла до складу тріо Pistol Annies і згодом підписала контракт із Epic Records, з яким випустила 7 успішних музичних альбомів. За один із них – Platinum – Міранда отримала премію Греммі як за "Найкращий кантрі-альбом" у 2015 році. У 2011 році вона також удостоїлась премії Греммі за "Найкраще жіноче кантрі виконання" пісні The House That Built Me.

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Теги: LifeStyle Зіркові весілля Музика
Джерело: LifeStyle 24
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