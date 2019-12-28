Двоє людей загинуло під час зйомок кліпу в США: обставини трагедії
Під час зйомок музичного відео в місті Х'юстон штату Техас невідомі відкрили вогонь по людях, які долучилися до процесу. Поліція інформує, що всього постраждало вісім осіб, двоє з яких померли на місці, а шестеро отримали важкі поранення. Обставини трагічного інциденту встановлюються.
На одній з парковок міста Х'юстон в США учасники латиноамериканської групи проводили зйомки для власного музичного ролика. Про це повідомляє шериф округу Харріс Ед Гонсалес на особистій сторінці в твіттері.
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За попередньою інформацією, невідомі на автомобілях відкрили стрілянину по людям, які брали участь у зйомці кліпу. У результаті двоє осіб отримало смертельні поранення та шестеро постраждали. Поліція встановлює обставини та винуватців трагедії.
Це дуже серйозний випадок, зважаючи на те, що це житловий район. Пролунало багато пострілів,
– розповів шериф Ед Гонсалес.