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Двоє людей загинуло під час зйомок кліпу в США: обставини трагедії

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Смертельні зйомки кліпу в США / Twitter / @SheriffEd_HCSO

Під час зйомок музичного відео в місті Х'юстон штату Техас невідомі відкрили вогонь по людях, які долучилися до процесу. Поліція інформує, що всього постраждало вісім осіб, двоє з яких померли на місці, а шестеро отримали важкі поранення. Обставини трагічного інциденту встановлюються.

На одній з парковок міста  Х'юстон в США учасники латиноамериканської групи проводили зйомки для власного музичного ролика. Про це повідомляє шериф округу Харріс Ед Гонсалес на особистій сторінці в твіттері. 

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За попередньою інформацією, невідомі на автомобілях відкрили стрілянину по людям, які брали участь у зйомці кліпу. У результаті двоє осіб отримало смертельні поранення та шестеро постраждали. Поліція встановлює обставини та винуватців трагедії. 

Це дуже серйозний випадок, зважаючи на те, що це житловий район. Пролунало багато пострілів,
– розповів шериф Ед Гонсалес. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Музика LifeStyle Новини США
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