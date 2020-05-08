Дядя Жора показав, як лікується після пережитого інсульту: відео

В українського шоумена кілька днів тому діагностували інсульт. Дядя Жора (справжнє ім'я – Вадим Мичковський) опинився на лікарняному ліжку та показав, як триває його реабілітація. Він дотримується постільного режиму, дієти та розважається турецькими серіалами.

Два дні тому, 6 травня, Дядя Жора оголосив, що переніс інсульт. В інстаграм-профілі він не лише поділився відвертим зізнанням, а й вирішив показати, як триває його лікування в одній зі столичних клінік.

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Комік зазначив, що зараз йому складно виспатися, адже на його руці закріпили спеціальний пристрій, який вимірює тиск кожні 15 хвилин. Постійні вібрації прибору заважають йому спати. Крім того, Дядя Жора показав свій раціон. Зараз він дотримується дієти. Наприклад, на вечерю у нього пшоняна каша, рибна котлета, салат з моркви, чай та пряники. Такою їжею шоумен цілком задоволений, хоч і пожартував, що "устриць не буде".

Після звичного активного ритму життя зірка дотримується постільного режиму. Його прогулянки обмежуються балконом лікарняної палати та тривають всього 3 хвилини. Натомість він вирішив переглянути турецькі серіали, які видалися йому по-справжньому цікавими.

Також Дядя Жора жартома наголосив, що відшукав у лікарні ідеальний костюм для проведення корпоративів для медиків. Оригінальний образ гумориста ви можете переглянути у відео нижче.

Що відомо про інсульт в Дяді Жори?

Шоумен зізнався, що відчув перші симптоми – сильний головний біль та роздвоєння в очах, кілька днів тому ввечері. Проте на ранок краще йому не стало. Тоді дружина Дяді Жори Наталя змусила чоловіка піти в лікарню, де після обстеження з'ясувалося, що в нього інсульт.

Комік розповів, що до початку карантину працював багато. Він розривався між гастролями та численними проєктами і заходами, тривалий час жив без повноцінного сну та відпочинку. Стрес і надмірне навантаження спровокували інсульт попри те, що Дядя Жора займається спортом і веде правильний спосіб життя.