24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Дядя Жора покинув клініку після інсульту: кумедне відео

- Читать новость на русском
Дядя Жора покинув лікарню після інсульту
Дядя Жора покинув лікарню після інсульту / Instagram / @dyadya_jora

Знаменитого українського гумориста та шоумена Вадима Мічковського, більш відомого як Дядя Жора, виписали з лікарні. Артист потрапив до шпиталю з інсультом та після лікування повернувся додому.

Відео з виписки Дядя Жора опублікував на інстаграм-сторінці. Шоумен вирішив додати куройозності події, тому показав, як виходить зі столичного шпиталю з сумкою в руках під шансонну пісню.

Дивіться також: Дядя Жора показав, як лікується після пережитого інсульту: відео

"Усе! Відмотав свій відзначений термін на лікарняному ліжку! Тепер свобода!" – написав він до відео. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ДЯДЯ ЖОРА (@dyadya_jora)

Що відомо про госпіталізацію Дяді Жори

6 травня стало відомо про госпіталізацію Дяді Жори. Шоумен відчув перші симптоми інсульту – сильний головний біль та роздвоєння в очах. Однак за допомогою до медиків він не квапився звертатись: тільки вранці, коли самопочуття Дяді Жори не покращилось, він поїхав до шпиталю. Після обстеження медики діагностували інсульт.

Згодом Дядя Жора розповів, що шалений ритм життя міг стати причиною госпіталізації. Незадовго до початку карантину шоумен ледь встигав поєднувати численні проєкти з гастролями та виступами на телебаченні. Тому стрес, відсутність сну і фізичне навантаження могли спричинити інсульт. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Зіркові хвороби Новини LifeStyle LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Кейт Бланшетт – 51: володарка Оскара про довіру, чесність та інші правила успішного шлюбу
сьогодні , 12:07 Кейт Бланшетт – 51: володарка Оскара про довіру, чесність та інші правила успішного шлюбу
Марта Вересюк
День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
сьогодні , 11:14 День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
Наталя Сколоздра
Без Євробачення та Канн: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
13 травня , 14:52 Без Євробачення та Канн: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
Уляна Журба