Дядя Жора покинув клініку після інсульту: кумедне відео

Знаменитого українського гумориста та шоумена Вадима Мічковського, більш відомого як Дядя Жора, виписали з лікарні. Артист потрапив до шпиталю з інсультом та після лікування повернувся додому.

Відео з виписки Дядя Жора опублікував на інстаграм-сторінці. Шоумен вирішив додати куройозності події, тому показав, як виходить зі столичного шпиталю з сумкою в руках під шансонну пісню.

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"Усе! Відмотав свій відзначений термін на лікарняному ліжку! Тепер свобода!" – написав він до відео.

Що відомо про госпіталізацію Дяді Жори

6 травня стало відомо про госпіталізацію Дяді Жори. Шоумен відчув перші симптоми інсульту – сильний головний біль та роздвоєння в очах. Однак за допомогою до медиків він не квапився звертатись: тільки вранці, коли самопочуття Дяді Жори не покращилось, він поїхав до шпиталю. Після обстеження медики діагностували інсульт.

Згодом Дядя Жора розповів, що шалений ритм життя міг стати причиною госпіталізації. Незадовго до початку карантину шоумен ледь встигав поєднувати численні проєкти з гастролями та виступами на телебаченні. Тому стрес, відсутність сну і фізичне навантаження могли спричинити інсульт.