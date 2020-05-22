Дядя Жора зізнався, що живе на гроші дружини

Український шоумен втратив роботу на час карантину, адже концертна діяльність в Україні поставлена на паузу. Дядя Жора зізнався, що зараз його разом з трьома доньками утримує дружина Наталія Мичковська. Проте вже влітку ведучий планує повернутися до роботи.

Відверте зізнання про своє матеріальне становище Дядя Жора зробив в інтерв'ю для "Зіркового шляху", яке відбулося в інстаграм-профілі програми. Як і всі артисти, ведучий втратив роботу на час загальнонаціонального карантину, а разом з нею – прибуток. Тому нині 44-річному шоумену доводиться жити на кошти дружини Наталії Мичковської. Вона утримує й трьох доньок – Аміну, Уляну та Устину.

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На відміну від свого зіркового чоловіка, жінці вдається заробляти в режимі онлайн. Вона впливова блогерка з аудиторією понад 300 тисяч, тренерка та експерт зі здорового харчування. Дядя Жора не соромиться зізнаватися, що зараз його кар'єра повністю призупинена, а Наталя зуміла побудувати вигідний бізнес в інтернеті. Проте зараз бюджет зіркової родини переважно становлять гроші, заощаджені до пандемії коронавірусу.

Як і більшість українців, ми перейшли в режим "заначки". Тому всі "на заначках", на запасах,

– наголосив Дядя Жора.

Проте шоумен зізнався, що вже має попередні замовлення на проведення корпоративів та весіль, які відбудуться влітку. Карантин також повпливав на його майбутню діяльність. Ведучий планує переглянути свій бізнес, створювати нові проєкти та опановувати нові ніші творчості.

Нагадаємо, що на початку травня Дядя Жора опинився в лікарні з інсультом. Першими симптомами були сильний головний біль та роздвоєння в очах, а після обстеження з'ясувалося, що в нього інсульт. Шоумен зізнається, що причиною хвороби стала перевтома, адже до впровадження карантину він розривався між гастролями та численними проєктами і заходами, мало відпочивав і спав. Його госпіталізація тривала близько тижня. У лікарні після пережитого інсульту Дядя Жора дотримувався дієти, постільного режиму, а його тиск вимірювали кожні 15 хвилин.