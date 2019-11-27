Дядя Вадя став татом: перші емоції співака від батьківства

Виконавець Вадим Фьодоров, більш відомий під сценічним псевдонімом Дядя Вадя, лише у листопаді зізнався, що чекає на поповнення в родині. А в понеділок, 25 листопада, у нього народилася дівчинка. Це друга дитина для родини. Попередньо співак повідомляв, що вони чекали крихітку наступного року.

39-річний Вадим Фьодоров разом з дружиною виховує сина Олексія. В одному з пологових будинків Києва дружина народила артистові доньку.

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Радісною новиною на своїй сторінці в інстаграмі поділився продюсерський центр "Mozgi Entertainment". Колеги виконавця привітали його з народженням дівчинки та розсекретили враження соліста від омріяного батьківства.

Емоції мене переповнювали настільки, що вчора я так і не зміг заснути. Народилася дівчинка. Вага – 3,3 кілограма, зріст – 52 сантиметри. Дружина народжувала в звичайному київському пологовому будинку. Доньку побачив відразу після пологів, у неї дуже пронизливий голосок. Я щасливий безмежно,

– розповів прихильникам співак.

Раніше він зізнався, що ім'я для майбутньої доньки обрав його син самостійно.

Він запитав – а можна так, щоб спочатку не називати? Якщо вона буде кричати, коли народиться, ми назвемо її Аріна, а якщо буде спати весь час – Соня, Софочка,

– розповів артист.

Про особисте життя Дядя Вадя майже не говорить публічно. У соціальних мережах можна рідко натрапити на родинні фото артиста.

Творча кар'єра музиканта Дяді Ваді розпочалася співпрацею з гуртами "Лєпріконси", "АКВАВІТА", "Sotger". 2008 року Вадим Фьодоров записує спільний альбом з Потапом "Я пам'ятаю". У них виходять перші відеокліпи на пісні "Наташа", "Руки вгору", "Я пам'ятаю" та ремікс "На районі".