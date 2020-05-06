Дядя Жора опинився в лікарні з інсультом: деталі

Відомий український шоумен та комік Дядя Жора (справжнє ім'я – Вадим Мичковський) зізнався, що потрапив в лікарню, де в нього діагностували інсульт. Це трапилося декілька днів тому. Зараз він почувається краще і вирішив розповісти прихильникам, що стало причиною хвороби.

Наразі Дядя Жора перебуває на лікуванні в одній із лікарень Києва. на особистій сторінці в інстаграмі комік опублікував допис, де розповів про перші симптоми та закликав дбати про себе, адже здоров'я можна дуже легко втратити.

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Комік зазначив, що якщо б хтось тиждень тому сказав, що він лежатиме в лікарні після інсульту в 44 роки, то розсміявся б і не повірив. Дядя Жора веде правильний спосіб життя, займається спортом, багато працює, завжди енергійний та веселий. Проте це не змогло вберегти його від захворювання.

Він зізнався, що появі перших симптомів, а саме – сильного головного болю та роздвоєння в очах, не надав належного значення. Такий стан був у нього ввечері і не пройшов до ранку. Після цього його дружина Наталя змусила піти в лікарню, де після обстеження з'ясувалося, що в Дяді Жори інсульт.

Комік розповів, що до початку карантину працював надзвичайно багато і мало спав. Були постійні справи, гастролі, проведення та організація заходів, проєкти. Все це забирало увесь вільний час Дяді Жори і відпочинку у нього майже не було. В результаті – стрес та безліч невирішених питань спровокували інсульт. Звісно, треба реалізувати себе, але в жодному випадку не можна забувати про здоров'я.

Він закликав шанувальників дбати про себе, правильно харчуватися, відпочивати, спати стільки, скільки потрібно організму, займатися спортом та позбавитися від шкідливих звичок.