Дядя Жора заявив, що його дружина ледь не померла на відпочинку

Відомий український гуморист Дядя Жора (справжнє ім'я – Вадим Мичковський) розповів про неприємний інцидент на сімейному відпочинку. В його дружини Наталії виявили ваду серця, яку зазвичай оперують в дитинстві.

Про це гуморист розповів у програмі "Життя відомих людей". За словами Дяді Жори, його дружина просто знепритомніла в курортному місті, тому й лікарі взялись обстежувати її. Виявилось, що у Наталії є вроджена вада серця, яка не проявлялась у дитинстві. Здоров'я жінки погіршилось після перших пологів, проте обраниця актора та знаного гумориста не надала цьому значення. Та коли у віці 34 років вона потребувала термінової операції, лікарі не хотіли братись за таке ризиковане втручання.

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Коли дізнався про такий діагноз – злякався за дружину. В першу чергу, вона злякалася, я пам’ятаю цю істерику. Спочатку цей дзвінок, після того як вона вийшла від лікаря і ми ще довго говорили і заспокоювали. Але в неї була чітка позиція, що треба робити операцію,

– розповів Дядя Жора.

Шоумен зізнається, що тільки вони винні у цьому, адже не мали чекати, коли Наталія опиниться в критичному стані. Однак Дяді Жорі все ж вдалось знайти медиків, які погодились провести операцію та врятувати його дружину.

Дивіться інтерв'ю Дяді Жори для програми "Життя відомих людей": відео

Дядя Жора одружився з Наталією у 2001 році. Вже за рік у подружжя народилась донька Уляна, якій наразі 17. Згодом пара ще раз оголосили про поповнення в родині: їхній Устині вже виповнилось 13. Після моторошного інциденту і термінової операції Наталії вдалось ще раз завагітніти: у 2017 році у Дяді Жори з'явилась ще одна донечка, яку назвали Аміною.