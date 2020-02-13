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Дядя Жора заявив, що його дружина ледь не померла на відпочинку

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Дядя Жора ледь не втратив дружину / Instagram / @dyadya_jora

Відомий український гуморист Дядя Жора (справжнє ім'я – Вадим Мичковський) розповів про неприємний інцидент на сімейному відпочинку. В його дружини Наталії виявили ваду серця, яку зазвичай оперують в дитинстві.

Про це гуморист розповів у програмі "Життя відомих людей". За словами Дяді Жори, його дружина просто знепритомніла в курортному місті, тому й лікарі взялись обстежувати її. Виявилось, що у Наталії є вроджена вада серця, яка не проявлялась у дитинстві. Здоров'я жінки погіршилось після перших пологів, проте обраниця актора та знаного гумориста не надала цьому значення. Та коли у віці 34 років вона потребувала термінової операції, лікарі не хотіли братись за таке ризиковане втручання. 

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Коли дізнався про такий діагноз – злякався за дружину. В першу чергу, вона злякалася, я пам’ятаю цю істерику. Спочатку цей дзвінок, після того як вона вийшла від лікаря і ми ще довго говорили і заспокоювали. Але в неї була чітка позиція, що треба робити операцію,
– розповів Дядя Жора. 

Шоумен зізнається, що тільки вони винні у цьому, адже не мали чекати, коли Наталія опиниться в критичному стані. Однак Дяді Жорі все ж вдалось знайти медиків, які погодились провести операцію та врятувати його дружину. 

Дивіться інтерв'ю Дяді Жори для програми "Життя відомих людей": відео

Дядя Жора одружився з Наталією у 2001 році. Вже за рік у подружжя народилась донька Уляна, якій наразі 17. Згодом пара ще раз оголосили про поповнення в родині: їхній Устині вже виповнилось 13. Після моторошного інциденту і термінової операції Наталії вдалось ще раз завагітніти: у 2017 році у Дяді Жори з'явилась ще одна донечка, яку назвали Аміною. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ДЯДЯ ЖОРА (@dyadya_jora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ДЯДЯ ЖОРА (@dyadya_jora)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Зіркові хвороби LifeStyle
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