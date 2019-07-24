Дякую за твою пристрасть, – Алекс Родрігес чуттєво привітав Джей Ло з 50-річчям: відео

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Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес
Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Знаменитій американській співачці та актрисі виповнилось 50 років. І поки мільйони фанатів не можуть повірити, що такій красивій, спортивній та яскравій жінці минуло вже півстоліття, наречений Алекс подарував Дженніфер Лопес найкращі слова привітань.

Зворушливий відеоролик 43-річний Алекс Родрігес опублікував на своїй сторінці в Instagram. Там він подякував їй за щасливе життя разом, за новостворену сім'ю і любов, яку вона дарує йому щодня.

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Привіт, іменинниця! Відтоді як ми разом, ти кожен день даруєш мені відчуття свята. Дякую за твої пристрасть, енергію, натхнення і твоє невпинне прагнення бути успішною в усьому. Ти найкраща партнерка, найкраща дочка, найкраща мати. Твої діти люблять тебе, твої шанувальники люблять тебе, я дуже кохаю тебе. Давай зробимо це свято незабутнім,
– звернувся до своєї коханої Алекс.

У відеоролику можна побачити кадри з концертів зірки, з їхнього домашнього архіву та подорожей. 

 

Незадовго після публікації Дженніфер Лопес відреагувала на відеоролик чуттєвим коментарем: "О Боже, до сліз. Я так люблю наше життя! І я так кохаю тебе! Дякую тобі, мій прекрасний мачо..." Наразі зірка перебуває у гастрольному турі у США до її 50-го дня народження під назвою "It's my party". Відтак своє свято вона, схоже, святкує у невеличкому концертному трейлері разом із сином і донькою та коханим Алексом.

День народження Дженніфер Лопес
День народження Дженніфер Лопес / Instagram-Stories / @jlo

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Теги: LifeStyle Зіркові дні народження Зіркові романи Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
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