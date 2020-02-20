24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Дзеркальна дата 20.02.2020 – день здійснення найзаповітніших бажань

- Читать новость на русском
Дзеркальна дата у 2020 році / Фото з відкритих джерел

У четвер, 20 лютого, астрологи прогнозують сильний енергетичний день. 20 лютого 2020 року варто візуалізувати найзаповітніше бажання. Зазначається, що саме в цей час усі бажання мають найбільшу ймовірність здійснитися. Це ідеальний день, щоб направляти свою енергію на важливі справи.

Варто врахувати, що цей день несе в собі 2 енергетичні потоки: негативний і позитивний. Тож треба бути дуже обережним зі своїми думками, контролювати потік негативу і примиритися з усіма з ким ви перебуваєте у сварці. За словами нумерологів, чотири двійки (20.02.2020) – число гармонії та рівноваги.

Читайте також: Ретроградний Меркурій у 2020 році: як він вплине на всі знаки зодіаку

Число 2 – потік сильних життєвих сил. Воно активізує ріст творчого розвитку та допомагає зрозуміти істинну цінність та сенс життя. У цей день дуже важливими є духовні практики. Вони допоможуть вам знайти вірний шлях у житті та знайти відповіді на важливі питання у теперішньому та майбутньому.

дзеркальна дата 20.02.2020

Якщо вам потрібно вирішити серйозні питання, то саме 20 лютого починається місячна доба "Тризубець", коли успішно вирішуються найважливіші питання.

Астрологи розповідають, що якщо людина попросить допомоги тільки для себе, то вона отримає її небагато, якщо ж попросить і для інших, то на неї спрямується позитивний потік енергії. Цього дня ми повинні позбавлятися від ілюзій і усвідомлювати відповідальність за кожен свій вчинок.

Як правильно загадати бажання

Якщо у вас є одна чи декілька заповітних мрій та бажань, то коли годинник виб’є годину рівно о 20:02 та о 20:20 – подумки уявіть собі те, про що ви так сильно мрієте. Таким чином ви активізуєте у собі потік думок, які згодом почнуть втілюватися в життя.

Читайте також: Гороскоп на 2020 рік Білого Щура: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Уявіть собі, що те, про що ви так часто думаєте – уже у вас є: квартира, машина, кохана людина, улюблена робота і т.д. Старайтеся уявити собі все у найменших деталях. Пропрацьовувати таку практику варто не лише цього дня, але й в інші звичайні дні. Чим більше ви будете уявляти те, чого так сильно хочете – тим швидше воно до вас прийде.

дзеркальна дата 20.02.2020
Нехай здійснюються усі ваші бажання!

Побутує ще один варіант загадування бажання. Для цього треба написати на листку всі свої мрії та бажання, завантажити відповідні картинки на комп'ютер чи телефон і просто зберегти їх в окремій папці. Чим частіше ви будете заглядати в папку і переглядати ваші мрії, тим швидше буде активізовуватися енергія притягання речей у ваше життя.

Пам’ятайте, що цей день може змінити вашу долю! Головне – правильно мріяти, адже від ваших думок залежить ваше майбутнє.

Як Росія анексувала Крим: ретроспектива розгубленості і зради
сьогодні
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:27 Сінді Кроуфорд – 54! Секрети нев’янучої краси супермоделі
Юлія Девда
сьогодні 10:05 Що подивитись в кіно цього тижня: "Поклик пращурів" і "Річард Джуелл" у списку головних прем'єр
Марта Вересюк
19 лютого 16:00 10 фільмів про війну, які варто переглянути
Марта Вересюк
19 лютого 14:06 Правила життя видатного модельєра Карла Лагерфельда: найкращі цитати про моду, красу та жінок
Юлія Турелик
19 лютого 13:35 Рік з дня смерті Карла Лагерфельда: що відомо про знаменитого дизайнера бренду Chanel
Юлія Михайлова
Новини
Більше новин
Залиште відгук