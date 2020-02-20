Дзеркальна дата 20.02.2020 – день здійснення найзаповітніших бажань

У четвер, 20 лютого, астрологи прогнозують сильний енергетичний день. 20 лютого 2020 року варто візуалізувати найзаповітніше бажання. Зазначається, що саме в цей час усі бажання мають найбільшу ймовірність здійснитися. Це ідеальний день, щоб направляти свою енергію на важливі справи.

Варто врахувати, що цей день несе в собі 2 енергетичні потоки: негативний і позитивний. Тож треба бути дуже обережним зі своїми думками, контролювати потік негативу і примиритися з усіма з ким ви перебуваєте у сварці. За словами нумерологів, чотири двійки (20.02.2020) – число гармонії та рівноваги.

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Число 2 – потік сильних життєвих сил. Воно активізує ріст творчого розвитку та допомагає зрозуміти істинну цінність та сенс життя. У цей день дуже важливими є духовні практики. Вони допоможуть вам знайти вірний шлях у житті та знайти відповіді на важливі питання у теперішньому та майбутньому.

Якщо вам потрібно вирішити серйозні питання, то саме 20 лютого починається місячна доба "Тризубець", коли успішно вирішуються найважливіші питання.

Астрологи розповідають, що якщо людина попросить допомоги тільки для себе, то вона отримає її небагато, якщо ж попросить і для інших, то на неї спрямується позитивний потік енергії. Цього дня ми повинні позбавлятися від ілюзій і усвідомлювати відповідальність за кожен свій вчинок.

Як правильно загадати бажання

Якщо у вас є одна чи декілька заповітних мрій та бажань, то коли годинник виб’є годину рівно о 20:02 та о 20:20 – подумки уявіть собі те, про що ви так сильно мрієте. Таким чином ви активізуєте у собі потік думок, які згодом почнуть втілюватися в життя.

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Уявіть собі, що те, про що ви так часто думаєте – уже у вас є: квартира, машина, кохана людина, улюблена робота і т.д. Старайтеся уявити собі все у найменших деталях. Пропрацьовувати таку практику варто не лише цього дня, але й в інші звичайні дні. Чим більше ви будете уявляти те, чого так сильно хочете – тим швидше воно до вас прийде.



Нехай здійснюються усі ваші бажання!

Побутує ще один варіант загадування бажання. Для цього треба написати на листку всі свої мрії та бажання, завантажити відповідні картинки на комп'ютер чи телефон і просто зберегти їх в окремій папці. Чим частіше ви будете заглядати в папку і переглядати ваші мрії, тим швидше буде активізовуватися енергія притягання речей у ваше життя.

Пам’ятайте, що цей день може змінити вашу долю! Головне – правильно мріяти, адже від ваших думок залежить ваше майбутнє.